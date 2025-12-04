Babnet   Latest update 13:50 Tunis

الطبوبي: الهيئة الإدارية ستكون مُلزمة غدًا بتجسيم مقرّرات المجلس الوطني الذي أقرّ الإضراب

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم غد ستكون مُلزمة بتجسيم مقرّرات المجلس الوطني الأخير، بما في ذلك مبدأ الإضراب العام، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن "متأزم" ويتطلب قرارات حاسمة.

وأضاف، على هامش إحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشاد، أن الاتحاد يبقي أبواب الحوار مفتوحة، لكن "المفاوضات من طرف واحد تُعد بدعة"، على حد تعبيره.



وشدد الطبوبي على أن الاتحاد سيدافع عن منظوريه وعن الحق النقابي بجميع الوسائل الشرعية والقانونية، منتقدًا في المقابل ما اعتبره تواصل رفض السلطة للحوار وإقصاء الأجسام الوسيطة.



تعليق الطبوبي على إسقاط مقترح الزيادة في الأجور

وفي سياق متصل، علّق الطبوبي على إسقاط مقترح التعديل المتعلّق بالزيادة في الأجور بنسبة 7 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية 2026، قائلاً:
"الحكاية ماهيش شيلا بيلا.. فمّة واقع يفرض نفسه وأرقام ومعطيات."

وأوضح أن نِسب الزيادات كانت قد تراوحت سابقًا بين 8 و10 و12 بالمائة في مفاوضات مباشرة داخل المؤسسات الخاصة، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم وتفاقم كلفة المعيشة التي تثقل كاهل التونسيين.

وتابع:
"اليوم كيف تعطيني زيادة من هنا وتحدث صناديق باش تاخو من القوة العاملة من هنا.. وكي تعطي باليد هاذي وتاخذ باليد الأخرى فهذا ضحك على الذقون."


