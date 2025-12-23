القصبة : وفاة أب أثناء مراسم زواج ابنه

<img src=http://www.babnet.net/images/6/baladia.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت، أمس، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي على إثر وفاة أب أثناء حضوره مراسم زواج ابنه ببلدية القصبة.

كما أذنت النيابة العمومية برفع الجثة إلى مصالح الطبّ الشرعي قصد إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بدقة، في انتظار ما ستُسفر عنه الأبحاث الجارية.

