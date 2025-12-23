Babnet   Latest update 15:26 Tunis

جامعة تونس المنار التاسعة عربيا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 10:55 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حققت، جامعة تونس المنار، انجازا أكاديميا جديدا بتصدرها المرتبة التاسعة من بين 285 جامعة من 20 دولة عربية شملها تصنيف اتحاد الجامعات العربية لسنة 2025.

وأوردت الجامعة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، استنادا الى تقرير اتحاد الجامعات العربية، الذي صدر أمس الاثنين، أن جامعة المنار تصدرت المرتبة الاولى وطنيا ومغاربيا في تصنيف سنة 2025، لتؤكد موقعها الريادي وحضورها المتميز في المشهد الجامعي العربي.



ويعد هذا التألق تتويجا لجهود متواصلة أثمرت تقدم الجامعة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي بشكل ملحوظ، وفق ذات المصدر.

ويعتمد تصنيف، اتحاد الجامعات العربية، على أربعة معايير رئيسية هي جودة التكوين وجودة البحث والانفتاح على المحيط والشراكات الوطنية والدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320705

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 RD Congo CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Nigeria CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Tunisie CAN 2025 - Ouganda CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 3 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
16°-8
16°-9
18°-12
15°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/12)     1279,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/12)   26249 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :