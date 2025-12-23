جامعة تونس المنار التاسعة عربيا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>

حققت، جامعة تونس المنار، انجازا أكاديميا جديدا بتصدرها المرتبة التاسعة من بين 285 جامعة من 20 دولة عربية شملها تصنيف اتحاد الجامعات العربية لسنة 2025.



وأوردت الجامعة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، استنادا الى تقرير اتحاد الجامعات العربية، الذي صدر أمس الاثنين، أن جامعة المنار تصدرت المرتبة الاولى وطنيا ومغاربيا في تصنيف سنة 2025، لتؤكد موقعها الريادي وحضورها المتميز في المشهد الجامعي العربي.









ويعد هذا التألق تتويجا لجهود متواصلة أثمرت تقدم الجامعة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي بشكل ملحوظ، وفق ذات المصدر.



ويعتمد تصنيف، اتحاد الجامعات العربية، على أربعة معايير رئيسية هي جودة التكوين وجودة البحث والانفتاح على المحيط والشراكات الوطنية والدولية. ويعد هذا التألق تتويجا لجهود متواصلة أثمرت تقدم الجامعة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي بشكل ملحوظ، وفق ذات المصدر.