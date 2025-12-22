كاس الامم الافريقية: نسور قرطاج تسعى لبداية واعدة أمام أوغندا تضعها على الطريق الصحيح

يبحث المنتخب التونسي عن انطلاقة موفّقة عندما يلاقي نظيره الأوغندي، غدًا الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة ليلاً بالملعب الأولمبي بالرباط، لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025)، وذلك من أجل تأكيد طموحاته في الذهاب بعيدًا في هذه المسابقة القارية.







تفوق تاريخي ومعطيات إيجابية



الخيارات التكتيكية ومفاتيح اللعب



التشكيلة المتوقعة لنسور قرطاج



المنتخب الأوغندي: طموح ومراهنة على الروح الجماعية



الطاقم التحكيمي



ويتطلع منتخبإلى وضع حدّ للحظ العاثر الذي لازمه خلال المباريات الافتتاحية في النسخ الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية، إذ عجز عن تحقيق الفوز منذ دورةعندما تغلّب على نظيره الجزائري بهدف دون ردّ، تحت قيادة الناخب الوطني الحالي، مكتفيًا في النهائيات الخمس الموالية بتحقيقوتبدو الفرصة سانحة لإنهاء هذه السلسلة السلبية، في ظلبين منتخب تونسي يُعد من بينفي كرة القدم الإفريقية، وصاحب الرقم القياسي فيفي كأس الأمم الإفريقية بـ، إلى جانب، وتأهله إلى، وآخر أوغندي لا يتضمن سجله سوىخلال نسخةوأزاء الحاجة الملحّة لتحقيق الفوز لما له منعلى بقية المشوار، وبغضّ النظر عن الرسم التكتيكي الذي يعتزم الجهاز الفني اعتماده، بعد أن راوح في اختياراته الأخيرة بين طريقتي، يتعيّن على المنتخب التونسي فرضعبر:* الضغط العالي* الاستحواذ على الكرة* السيطرة على مجريات المباراة* حسن استغلال الكرات الثابتةوذلك لإرباك المنافس وإجباره على ارتكاب الأخطاء، على أمل استثمارها في الوصول إلى مرمى الحارس الأوغندي. وتبقى مسألةوحسن، سواء في الحالة الدفاعية أو عند الانتقال إلى الوضعية الهجومية، العامل الأهم والحاسم للخروجأمام منافس يُتوقع أن يعتمد علىوالمراهنة علىلإحداث المفاجأة.من المنتظر أن تتكوّن تشكيلة المنتخب التونسي من:أيمن دحمانديلان برون ومنتصر الطالبي في المحور، ويان فاليري وعلي العابدي على الرواقينإلياس السخيري وفرجاني ساسي، مع دور أكثر حرية لكل من حنبعل المجبري ومحمد علي بن رمضانإلياس سعد وحازم المستوريكما تبقى، صانعي ثنائية المنتخب في الفوز الودي الأخير على بوتسوانا (2-1)، قائمة بدورها.في المقابل، سيحاول، بقيادة مدربه البلجيكي، الخبير بأجواء كرة القدم الإفريقية، استغلال إمكانياته والضغط النفسي المسلط على المنتخب التونسي، بهدف الخروجتُبقي على حظوظه كاملة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.ورغم افتقاره لنجوم لامعة، يضم منتخبمجموعة متجانسة من اللاعبين، ويعوّل أساسًا على، على غرار مشاركته الأخيرة في، عندما نجح في بلوغ الدور ثمن النهائي قبل الخروج على يد السنغال، وصيفة البطولة لاحقًا.عيّنطاقمًا تحكيميًا من الغابون لإدارة المباراة، يتكوّن من:باتريس ميبيامبوريس ديتسوغا وآبان ندونغبيار اتشو، بمساعدة الكاميروني إيلفيس نغونغو