وزير النّقل يؤدّي زيارة ميدانيّة إلى ميناء رادس التّجاري

تحوّل وزير النّقل رشيد عامري، يوم الإثنين، إلى الميناء التجاري برادس (ولاية بن عروس) أين تابع مدى تنفيذ التوصيات المقررة مؤخّرا بهدف إكساب عمليات معالجة البضائع الإنسيابية اللازمة وضمان تصرّف أمثل في الفضاءات التابعة للحرم المينائي، فضلا عن الوقوف على الاشكاليّات التي تعترض المتعاملين الإقتصاديين من حرفاء ميناء رادس.

وحسب بلاغ اعلامي نشرته الوزارة، تمّ خلال هذه الزيارة التطرّق إلى وضعيّة البضائع والحاويات ذات المكوث المطوّل بميناء رادس، حيث أوصى وزير النقل بدعوة أصحاب هذه الحاويات لرفعها في أقرب الآجال وتحويل الحاويات المجمّعة في فضاء داخل الحرم المينائي إلى الفضاء المخصص لها لاستكمال الإجراءات المستوجبة في شأنها وذلك بالتنسيق مع المصالح الديوانية بالميناء.







وثمّن وزير النّقل الجهود الرامية لتعزيز معدّات الشّحن والتفريغ بالميناء والرّفع من جاهزيتها، داعيا إلى تكثيف العمل المشترك وتجاوز كل الصعوبات على مستوى لجنة المجموعة المينائية برادس بهدف تحقيق استمرارية تحسين مؤشرات أداء الميناء.





و أوصى عامري بالتّسريع في الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة المسطّح المحاذي لباب الخروج 1 و2 لاستغلاله في العمليّات المينائية، واطّلع بالمناسبة على سير أشغال إعادة تهيئة باب الدّخول 3 و 4 والمنتظر استئناف العمل بهما يوم السبت 27 ديسمبر الجاري.

