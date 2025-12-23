Babnet   Latest update 15:26 Tunis

اتحاد التضامن الاجتماعي يدعو مكونات المجتمع الى التبرّع لفائدته بعد اقرار الطرح الجبائي الكلي للهبات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 14:06
      
أفاد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ان الهبات المالية المسندة لفائدته أصبحت قابلة للطرح كليا من الضريبة على الدخل وذلك بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 الذي أدرج هذه التبرعات ضمن التخفيضات المشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ودعا الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في بلاغ له على صفحته على فيسبوك كافة مكونات المجتمع التونسي من أشخاص طبيعيين الى الإسهام في دعم المد التضامني عبر التبرع لفائدته مشددا على أن هذا الدعم يهدف إلى توسيع دائرة الانتفاع بالمساعدات الاجتماعية وتمكين الاتحاد من تغطية عدد أكبر من العائلات المستحقة ضمن البرامج التي ينفذها بصفة منتظمة تكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيزا للعدالة الاجتماعية.


ويشمل هذا الاجراء حسب التنقيحات المدرجة بالفصلين 39 و 12 من مجلة الضريبة الشركات الاهلية والجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن وذوي الاعاقة والجمعيات الرياضية الصغرى بشرط ارفاق التصريح السنوي بقائمة مفصلة للمستفيدين والمبالغ المسندة مع ما يثبت الدفع الفعلي.
