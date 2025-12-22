Babnet   Latest update 18:21 Tunis

كأس إفريقيا للأمم (تونس – أوغندا): الطقس وجودة المرافق الرياضية عوامل مواتية بالنسبة للمنتخب التونسي (سامي الطرابلسي)

أكّد سامي الطرابلسي، مدرّب المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين بالرباط، أنّ الطقس السائد في المغرب وجودة المرافق الرياضية يُعدّان من العوامل المواتية لمنتخب نسور قرطاج المشارك في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي يستضيفها المغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.

وقال الطرابلسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تونس وأوغندا ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025):

«نلعب في بلد شقيق، والطقس والمرافق الرياضية مواتية (..)، طقس المغرب جيد للفرق التي تحب الاستحواذ على الكرة واللعب بطريقة منظمة».


ويرى الطرابلسي أنّ المباراة الافتتاحية مهمة أمام منتخب أوغندي محترم، مشدّدًا على أنّه «لا توجد فرق ضعيفة، ويجب ألّا نعتمد على اسم وتاريخ الخصم، بل على الواقع على أرض الملعب».

وأضاف:
«تحدونا رغبة أكيدة في تحقيق أداء جيد، لأن بطولة قارية جيدة ستدخل التاريخ إلى الأبد».

من جهته، أشار اللاعب التونسي إلياس السخيري إلى أنّ المجموعة متحمّسة ومصمّمة على انطلاقة موفّقة وتحقيق مسار متميّز.

وقال:
«هذه مباراة مهمّة للغاية ونحن نحترم المنتخب الأوغندي»،
مضيفًا أنّ جميع المباريات صعبة، «لكن لدينا مجموعة متماسكة تضمّ العديد من اللاعبين الشبان الذين بلغوا مرحلة النضج».

وبرسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، المقرّر إجراؤها يوم غد الثلاثاء، يواجه منتخب تونس نظيره الأوغندي على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بداية من الساعة التاسعة مساءً، في حين تلتقي نيجيريا مع تنزانيا على أرضية المركب الرياضي بفاس انطلاقًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.
