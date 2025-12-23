ترامب يتحدث عن ضغط مارسه على ماكرون وقصر الإليزيه ينفي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر في الأيام الأخيرة عن ممارسته ضغطا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن قصر الإليزيه نفى حدوث أي مكالمة من هذا القبيل.



وحسب ترامب، فإنه نجح في الضغط على ماكرون من أجل زيادة أسعار الأدوية في فرنسا، بما يفيد شركات الأدوية الأمريكية الكبرى.



وقال ترامب للصحفيين في مار إي لاغو، يوم الاثنين: "تحدثت مع الشخص الطيب، الرئيس الفرنسي ماكرون، وقلت له إن عليه أن يرفع أسعار الأدوية، وهو قال لا، نحن لن نقوم بذلك... هذا غير مقبول سياسيا".وتابع: "وقلت: عليك أن تقوم بذلك 100%، أقبل ذلك الآن وكن لطيفا... لأنك إن لم تقم بذلك سأفرض الرسوم بنسبة 25% على كل ما تبيعه فرنسا للولايات المتحدة".وأشار ترامب إلى أنه مارس ضغطا مماثلا على زعماء آخرين أيضا، وكلهم وافقوا على مطالبه، حسب قوله، رغم معارضتهم في البداية.ولفت ترامب إلى أنه يسعى لجعل أسعار الأدوية في الولايات المتحدة الأدنى في العالم.وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن هذه المكالمة مع ماكرون وكشف عن التفاصيل ذاتها خلال كلمة له في كارولاينا الشمالية يوم الجمعة، حيث كان يلقي كلمة مكرسة للاقتصاد أمام تجمع لمؤيديه.وتعليقا على تصريحات ترامب، قال قصر الإليزيه إن هذه القصة "لا معنى لها". وأضاف مصدر في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون ليس بوسعه تغيير أسعار الأدوية في البلاد، وأن الأسعار كانت مستقرة خلال الفترة الأخيرة.