أحكام سجنية تتجاوز 30 سنة في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 33 سنة في حق رجل الأعمال يوسف الميموني، إلى جانب إصدار خطايا مالية بحقه.
كما قضت الدائرة بالحكم بـ 5 سنوات سجن في حق ابنه، إضافة إلى خطايا مالية، وبـ 3 سنوات سجن في حق قريبته، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم ديوانية وصرفية، وفق ما أكّدته معطيات ملف القضية وأعمال البحث.
كما قضت الدائرة بالحكم بـ 5 سنوات سجن في حق ابنه، إضافة إلى خطايا مالية، وبـ 3 سنوات سجن في حق قريبته، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم ديوانية وصرفية، وفق ما أكّدته معطيات ملف القضية وأعمال البحث.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320060