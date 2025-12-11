Babnet   Latest update 11:18 Tunis

أحكام سجنية تتجاوز 30 سنة في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a98cd847f46.87986863_fqejklngpmohi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 10:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 33 سنة في حق رجل الأعمال يوسف الميموني، إلى جانب إصدار خطايا مالية بحقه.

كما قضت الدائرة بالحكم بـ 5 سنوات سجن في حق ابنه، إضافة إلى خطايا مالية، وبـ 3 سنوات سجن في حق قريبته، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم ديوانية وصرفية، وفق ما أكّدته معطيات ملف القضية وأعمال البحث.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320060


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-12
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :