نشط ضمن تنظيم انصار الشريعة وكان الناطق الرسمي باسم السلفية. الجهادية : 55 سنة سجنا في حق بلال الشواشي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/bilelchawachi2013.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن بلال الشواشي، الناشط السابق ضمن تنظيم أنصار الشريعة المحظور والناطق الرسمي باسم التيار السلفي الجهادي، لمدة 55 سنة.



ويأتي هذا الحكم على خلفية ثبوت سفره إلى سوريا والقتال صلب التنظيمات الإرهابية، وفق ما ورد في ملف القضية وأعمال البحث.





وقد وُجّهت إلى الشواشي مجموعة من التهم من بينها:



* الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية

* تلقي تدريبات داخل وخارج تونس بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد دولة أخرى

* استعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية

