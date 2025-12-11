Babnet   Latest update 12:47 Tunis

نشط ضمن تنظيم انصار الشريعة وكان الناطق الرسمي باسم السلفية. الجهادية : 55 سنة سجنا في حق بلال الشواشي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/bilelchawachi2013.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 11:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن بلال الشواشي، الناشط السابق ضمن تنظيم أنصار الشريعة المحظور والناطق الرسمي باسم التيار السلفي الجهادي، لمدة 55 سنة.

ويأتي هذا الحكم على خلفية ثبوت سفره إلى سوريا والقتال صلب التنظيمات الإرهابية، وفق ما ورد في ملف القضية وأعمال البحث.

أخبار ذات صلة:
عرض القيادي بتنظيم انصار الشريعة وداعش بلال الشواشي على القيس ...


وقد وُجّهت إلى الشواشي مجموعة من التهم من بينها:

* الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية
* تلقي تدريبات داخل وخارج تونس بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد دولة أخرى
* استعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320061


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
20°-12
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :