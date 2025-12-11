هيئة أسطول الصمود التونسية لكسر الحصار عن القطاع تقدم تقريرها المالي حول حجم التبرعات وكيفية صرفها

قدّمت هيئة أسطول الصمود التونسية لكسر الحصار عن غزة، مساء الأربعاء، تقريرها المالي المتعلق بحجم التبرعات التي جمعها التونسيون وكيفية صرفها، وذلك عبر مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لهيئة الصمود المغاربي.



وأفادت الهيئة بأن إجمالي التبرعات المسجلة في تونس العاصمة وعدد من الولايات بلغ حوالي مليار و887 ألف دينار، تم توجيه الجزء الأكبر منه لشراء سفن وتجهيزها.



تفاصيل صرف التبرعات



المساعدات العينية ووضعية السفن



سفينة "علاء الدين"



شفافية المتابعة



وفق التقرير المالي، توزعت المبالغ كالتالي:خُصصت لاقتناء السفن وصيانتها وتجهيزها لمهمة الإبحار نحو غزة.خُصصت لتكاليف إقامة الضيوف وتنقلاتهم، والحملة الإعلامية والتظاهرات المرافقة، إضافة إلى نقل وتخزين المساعدات العينية وتذاكر العودة.تم التبرع بها لفائدة حملةالتابعة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.صُرفت على مصاريف السفن في الموانئ التونسية، إلى جانب سفن أخرى تعطلت في إيطاليا.أكد أعضاء الهيئة أن المساعدات العينية التي شُحنت على متن السفن تم، فيما تم تسليم ما تبقى في تونس إلىأما بخصوص وضعية السفن المشاركة، فأوضحت الهيئة:* العدد الجملي للسفنأرسلت إلى تونس في إطار المهمة العالمية وتمت صيانتها.تم اقتناؤها مباشرة عبر التبرعات التونسية.بلغت مشارف المياه الإقليمية لغزة قبل أن يتعرض طاقمها للاختطاف من قبل قوات الاحتلال، وهي الآنولا يمكن للسلطات المحتلة التصرف فيها، وفق تأكيد الهيئة.ما تزال راسية في أحد الموانئ الإيطالية بعد تعطلها تقنياً:لم تعد ضمن مسؤولية الهيئة باعتبارها تابعة للهيئة العالمية ومحل تتبع من مالكيها.* السفينة الرابعة لا تزال محل متابعة.كما أشارت الهيئة إلى أناقتنيت عبر التبرعات لم تتحصل في آخر لحظة على ترخيص للمشاركة، بينما جرى تخصيصللمرافقة والدعم اللوجستي، وهي موجودة حاليا في إيطاليا.وبخصوص السفينة المغربية "علاء الدين" التي تم اقتناؤها من تونس، ذكرت الهيئة أنها تعذرت عليها مواصلة الرحلة نحو غزة بسبب رفض المسؤولة عنها الالتزام بالمسار المتفق عليه، وأنه تم لاحقاًبعد التأكد من عدم قدرتها على إتمام العودة.أكد أعضاء هيئة الصمود أن جميع التبرعات خضعت لمتابعة عدل منفذ، باستشارة محام وخبير محاسب، وأن التقرير المالي المفصل بالعقود والفواتير سيكون متاحاً للمتبرعين للاطلاع عليه.ويأتي نشر هذا التقرير تنفيذاً لتعهد الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، عندما أعلنت أنها ستقدم الحسابات المالية كاملة خلال أجل 45 يوماً.