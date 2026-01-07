ديوان البحريّة التّجاريّة والموانئ يحدث وحدتيْن لشحن السّيارات الكهربائيّّة بميناءيْ حلق الوادي وجرجيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67100b9689bc09.78818346_jgilmkhopqfne.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد ديوان البحرية التجارية والموانئ أنّ بادر، بالتّنسيق مع الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة، الى اقتناء وتركيز وحدتيْن لشحن السّيارات الكهربائيّّة بميناءيْ حلق الوادي وجرجيس وذلك بقوّة 22 كيلواط لكلّ وحدة، علما وأنّ وحدتيْ الشّحن المذكورتيْن دخلتا حيز الاستغلال منذ شهر ديسمبر 2025.



وبين ديوان البحرية التجارية والموانئ ، وفق ما نشره، الاربعاء، على صفحته على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، ان تركيز الوحدتين ياتي في إطار تعزيز الانتقال الطّاقي نحو الطّاقات النّظيفة ودعما للمجهودات الوطنيّة في مجال تركيز شبكة خاصّة بنقاط شحن السّيّارات الكهربائيّة.







ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في دعم التّوجه الوطني نحو التّنقّل المستدام ونشر ثقافة التّنقل النظيف وتقريب الخدمة للمسافرين عبر ميناءيْ حلق الوادي وجرجيس.