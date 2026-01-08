Babnet   Latest update 23:15 Tunis

قبلي: يوم تحسيسي بمعتمندية الفوار حول دور الإرشاد الفلاحي في تعزيز منظومة الإنتاج

 نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، اليوم الخميس،  بدار الشباب بمعتمدية الفوار، يوما تحسيسيا لفائدة فلاحي المنطقة، بعنوان "دور الارشاد الفلاحي في تعزيز منظومة الإنتاج"، وذلك بمناسبة انطلاق برنامج الارشاد الفلاحي لهذه السنة.

وأوضح رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، إبراهيم الجلولي، لوكالة "وات"، أن هذا اليوم التحسيسي يتنزل في اطار مزيد الإحاطة بالفلاحين والعناية بالواحة وتربية الماشية   على المستوى الجهوي/ وتم التركيز خلاله على عديد المواضيع ومن أهمها الارشاد الفلاحي كعامل من عوامل التشجيع على الإنتاج.

وأضاف أنه تم التطرق خلال هذا اليوم التحسيسي لمواضيع أخرى في شكل مداخلات اهتمت بالأساس بالآفات التي تهدد الواحات في ولاية قبلي وخاصة منها سوسة النخيل الحمراء وحشرة الاوركتاس، الى جانب مداخلة حول تربية الماشية، والامراض التي تهدد القطيع، وكيفية الوقاية منها ليفتح اثرها باب النقاش للحاضرين لطرح تساؤلاتهم حول مختلف الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الفلاحي.

وأعرب  عن أمله في ان يتم تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية المماثلة بمختلف معتمديات الولاية من أجل مزيد الاصغاء لمشاغل الفلاحين، ومحاولة إيجاد حلول للاشكاليات التي يعبرون عنها من اجل تكريس التعاون بين الإدارة والفلاح في مقاومة الآفات والامراض سواء في الواحات او تلك التي تمس قطيع الماشية من اجل الارتقاء بالقطاع الفلاحي بالجهة.
