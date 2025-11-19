النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: دعوة إلى تغطية متوازنة ودعم لتحركات الأطباء الشبان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صادر اليوم الأربعاء، على الدور المحوري للإعلام في مرافقة التحركات الاجتماعية والمهنية عبر تغطيات مهنية دقيقة ومتوازنة تحترم أخلاقيات المهنة.



وشددت النقابة على ضرورة الابتعاد عن التناول الإعلامي غير المتوازن، والذي قد يساهم في شيطنة الحراك الاجتماعي أو تصويره كتهديد للسلم العام، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تُعدّ إخلالا بدور الصحافة في مراقبة السلطة ونقل الواقع كما هو.









وعبّرت النقابة عن دعمها الكامل لتحركات الأطباء الشبان، واصفة إياها بـ"المشروعة والسلمية"، منتقدة ما اعتبرته تخلّيا من السلطة عن تعهدات سابقة والتزامات موقّعة مع قطاع الأطباء الشبان.

ودعت إلى وقف سياسة المماطلة والالتزام الجدي بمعالجة ملفات القطاع وتوفير الظروف الملائمة لعمل مهنيي الصحة، مشددة على أن حماية المرفق الصحي العمومي مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.



كما طالبت جميع المؤسسات الإعلامية باحترام ميثاق الشرف المهني، واعتماد تغطيات تُبرز خلفيات التحركات الاجتماعية وأبعادها المهنية والإنسانية، بما يليق بقطاع يمسّ مباشرة حق التونسيين في الصحة والعدالة الاجتماعية.



وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستكون إلى جانب كل النضالات المدنية والمهنية التي تهدف إلى حماية الحقوق وضمان إعلام حر ومسؤول يخدم القضايا الوطنية.

