امضاء اتفاق شراكة جديد بين المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة

أبرم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية اتفاق شراكة جديدًا مع الغرفة التونسية-الألمانية للصناعة والتجارة، في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية المؤسسات التونسية والألمانية وتعزيز مسار انتقالها نحو صناعة أكثر ابتكارًا

واستدامة





وأكد المدير العام لمركز، نورد الدين قيزاني، أنّ هذا التعاون يأتي في إطار التزام المركز بتوفير خبرته التقنية وموارده التكنولوجية لفائدة المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس،وأشار، إلى أنّ الاتفاق الذي تم إمضاؤه، الثلاثاء الفارط ، يشمل عدة محاور رئيسية، من أبرزها مرافقة المؤسسات في مسار التحوّل البيئي والطاقي، و تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة 4.0 والصيانة الصناعية والطاقات المتجددة بالإضافة الى دعم التكوينوالتأهيل وفهم الإطار التشريعي والتنظيمي التونسي مع إطلاق مشاريع مبتكرة تُساهم في تطوير مهارات الفاعلين في القطاع الصناعيمن جهته، شدّد المدير العام للغرفة التونسية-الألمانية للصناعة والتجارة، يورن بوسلمي، على أهمية هذا الاتفاق في تمكين المؤسسات من النفاذ إلى المعايير والاعتمادات والتقنيات الصناعية المتقدمة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية ويكرّس تواصل الشراكة بين البلدينكما ينص الاتفاق على مجموعة من المبادرات العملية، منها تبادل المعلومات المحيّنة حول المعايير والتشريعات والابتكارات الصناعية، و تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الابتكار والصناعة 4.0 والميكاترونيك والتنقل الكهربائي والانتقال البيئي وتطوير برامج تكوين تستجيب لحاجيات النسيج الصناعي ومتطلبات إعادة التأهيل المهنيويأتي هذا التعاون ليعزّز التكامل بين المؤسستين ويدعم المنظومة الصناعية في تونس، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين الألمانويُتوقّع، أن يفتح هذا الاتفاق آفاقًا جديدة لتطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في رفع قدرات المؤسسات الصناعية ودعم مسار التحوّل الرقمي والطاقي في البلاد