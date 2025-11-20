ثورة في علاج السكري.. ابتكار يوصل الأنسولين عبر الجلد دون حقن

اقترب باحثون صينيون من إحداث نقلة نوعية في علاج داء السكري، بعد تطوير صيغة موضعية جديدة قادرة على إيصال الأنسولين عبر الجلد بكفاءة عالية، من دون الحاجة إلى الحقن التقليدية.



صيغة مبتكرة تعتمد على بوليمر متحوّل الشحنة



كيفية عمل البوليمر



نتائج واعدة في التجارب الحيوانية



آفاق علاجية واسعة مستقبلاً



نجح فريق من جامعة تشجيانغ في الصين في تجاوز الحاجز الجلدي المعروف بصلابته أمام الجزيئات الكبيرة المحبّة للماء مثل الأنسولين، وذلك عبر مركّب يجمع بين الأنسولين وبوليمر متحوّل الشحنة يُعرف اختصارًا بـ* عند سطح الجلد ذي الحموضة الطفيفة، يحمل البوليمر شحنة موجبة تُمكّنه من الالتصاق بالدهون والزيوت السطحية، ما يساعد على تثبيت المركّب.* كلما تعمّق داخل الجلد ووصل إلى طبقات أكثر تعادلًا في الحموضة، يفقد البوليمر شحنته، فتقلّ قوة التصاقه بالدهون، ويصبح قادرًا على التغلغل بين الخلايا وصولًا إلى الطبقات الداخلية، حيث يطلق الأنسولين داخل الجسم.وعند ربطه بالأنسولين لتشكيل مركّب، يصبح النظام قادرًا على توصيل الهرمون بكفاءة عالية عبر الجلد.أظهرت التجارب:لدى الفئران، مع استمرار الفاعلية لمدة تصل إلى، وبنتائج مماثلة للحقن.، حيث انخفضت مستويات الغلوكوز خلال ساعتين واستمرت مستقرة لـ 12 ساعة.* عدم ظهور مؤشرات على التهاب أو آثار جانبية ملموسة، ما يعزّز سلامة المركّب مبدئيًا.بعد دخوله الجسم، يتوجّه المركّب إلى الأنسجة المنظمة للسكر مثل الكبد والعضلات والدهون، ويطلق الأنسولين تدريجيًا داخل الخلايا، محفّزًا المسارات الحيوية المسؤولة عن امتصاص الغلوكوز.يرى الباحثون أن هذا الابتكار قد يفتح الباب أمام، بما يشمل البروتينات والببتيدات والأحماض النووية، ما يمهّد لظهور جيل جديد من العلاجاتالتي لا تعتمد على الإبر أو التدخّل الجراحي.نُشرت الدراسة في مجلةالمصدر: ساينس ألرت