ثورة في علاج السكري.. ابتكار يوصل الأنسولين عبر الجلد دون حقن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bf050c6e27737.94346084_qphmeijnfkolg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025
      
اقترب باحثون صينيون من إحداث نقلة نوعية في علاج داء السكري، بعد تطوير صيغة موضعية جديدة قادرة على إيصال الأنسولين عبر الجلد بكفاءة عالية، من دون الحاجة إلى الحقن التقليدية.

صيغة مبتكرة تعتمد على بوليمر متحوّل الشحنة


نجح فريق من جامعة تشجيانغ في الصين في تجاوز الحاجز الجلدي المعروف بصلابته أمام الجزيئات الكبيرة المحبّة للماء مثل الأنسولين، وذلك عبر مركّب يجمع بين الأنسولين وبوليمر متحوّل الشحنة يُعرف اختصارًا بـ OP.


كيفية عمل البوليمر

* عند سطح الجلد ذي الحموضة الطفيفة، يحمل البوليمر شحنة موجبة تُمكّنه من الالتصاق بالدهون والزيوت السطحية، ما يساعد على تثبيت المركّب.
* كلما تعمّق داخل الجلد ووصل إلى طبقات أكثر تعادلًا في الحموضة، يفقد البوليمر شحنته، فتقلّ قوة التصاقه بالدهون، ويصبح قادرًا على التغلغل بين الخلايا وصولًا إلى الطبقات الداخلية، حيث يطلق الأنسولين داخل الجسم.

وعند ربطه بالأنسولين لتشكيل مركّب OP-I، يصبح النظام قادرًا على توصيل الهرمون بكفاءة عالية عبر الجلد.

نتائج واعدة في التجارب الحيوانية

أظهرت التجارب:

* استعادة مستويات الغلوكوز لطبيعتها خلال ساعة واحدة لدى الفئران، مع استمرار الفاعلية لمدة تصل إلى 12 ساعة، وبنتائج مماثلة للحقن.
* نتائج مشابهة لدى الخنازير الصغيرة، حيث انخفضت مستويات الغلوكوز خلال ساعتين واستمرت مستقرة لـ 12 ساعة.
* عدم ظهور مؤشرات على التهاب أو آثار جانبية ملموسة، ما يعزّز سلامة المركّب مبدئيًا.

بعد دخوله الجسم، يتوجّه المركّب إلى الأنسجة المنظمة للسكر مثل الكبد والعضلات والدهون، ويطلق الأنسولين تدريجيًا داخل الخلايا، محفّزًا المسارات الحيوية المسؤولة عن امتصاص الغلوكوز.

آفاق علاجية واسعة مستقبلاً

يرى الباحثون أن هذا الابتكار قد يفتح الباب أمام نقل بروتينات وجزيئات حيوية كبيرة أخرى عبر الجلد، بما يشمل البروتينات والببتيدات والأحماض النووية، ما يمهّد لظهور جيل جديد من العلاجات غير الباضعة التي لا تعتمد على الإبر أو التدخّل الجراحي.

نُشرت الدراسة في مجلة Nature،

المصدر: ساينس ألرت


Babnet

