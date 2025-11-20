ميزانية الدولة 2026: الزيادة في اعتمادات وزارة التربية بنسبة 8,16 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691eefc0582ca0.57745985_ngkfmehpoqlij.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 التي قدّرت بـ 8700 مليون دينار مقابل 8044 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 656 مليون دينار بنسبة تطوّر بلغت 8,16%.



توزيع الميزانية





تتوزع نفقات برامج التربية – دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية – كما يلي:





* 3233,482 ألف دينار لبرنامج المرحلة الابتدائية

* 4601,538 ألف دينار لبرنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي

* 4601,538 ألف دينار لبرنامج القيادة والمساندة



انتدابات وتسويات بالجملة

أشار التقرير المشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة ستتجه خلال سنة 2026 إلى معالجة عدة ملفات عالقة، من بينها:



التعليم الابتدائي

* تسوية وضعية 4811 من نواب التعليم الابتدائي

* انتداب 2601 حامل إجازة تطبيقية في التربية والتعليم – دفعة جوان 2024



المرحلة الإعدادية والثانوي

* تسوية وضعية 9026 نائبًا

* انتداب 100 إطار من خريجي دار المعلّمين العليا

* تسوية وضعية 1226 متعاقدًا من أعوان التأطير والمخابر

* تسوية وضعية عملة الحضائر



وبذلك ستُبرمج الوزارة خلال سنة 2026 ما مجموعه 18349 انتدابًا بكلفة تُقدّر بـ 722,4 مليون دينار.



استثمارات هيكلية في البنية التحتية

رصدت الوزارة:



* 717 مليون دينار لنفقات الاستثمار



* 157 مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة

* 392,1 مليون دينار لتأهيل وصيانة البنية التحتية بـ زيادة تتجاوز 51% مقارنة بسنة 2025

هذا البرنامج سيشمل 464 مؤسسة تربوية.



كما سيتم توجيه عناية خاصة للمؤسسات الريفية من خلال:



* 141 مليون دينار لاقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية وأثاث مدرسي

* اقتناء 73 حافلة جديدة لدعم النقل المدرسي في المناطق الريفية



خلاصة

تعكس ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 توجها واضحا نحو:



* تسوية الملفات المهنية العالقة

* ضخ موارد بشرية جديدة للقطاع

* تحسين البنية التحتية التربوية

* تعزيز تكافؤ الفرص خاصة في المناطق الريفية

