وزارة الأسرة: حادثة الاعتداء بالعنف على طفل بمؤسسة طفولة وقعت في ديسمبر 2024 وقد تعهّد مندوب حماية الطفولة في الإبّان بالوضعيّة

أوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ الفيديو الذي يوثّق لوضعية اعتداء بالعنف الشديد على طفل بمؤسسة طفولة ويتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هو فيديو قديم تمّت إعادة نشره.



وأكّدت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، أنّ حادثة العنف المسلّط على الطفل وقعت في ديسمبر 2024 بروضة أطفال بإحدى ولايات الجمهورية، وقد تعهّد المندوب الجهوي لحماية الطفولة في الإبّان بالوضعيّة وتمّ تأمين التعهّد النفسي الفوري بالأطفال والتنسيق مع النيابة العموميّة واتخاذ التتبعات الجزائيّة ضدّ من ثبت تورّطه في الإعتداء.









وأضاف البلاغ إن الوزارة تهيب بالهبّة المُواطنية والإعلاميّة بممارسة واجب الإشعار حول وضعيات تهديد مصلحة الطفل الفضلى وما تعكسه من التزام مجتمعي بالدفاع عن حقوق الطفل وثقة في مؤسسات الدولة، كما تذكّر بأنّ إعادة نشر مقاطع الفيديو المشابهة يعد انتهاك صريحا لحقوق الطفل وللمعطيات الشخصية وفقا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة.



وذكّرت الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول هذه الوضعيات إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة لمؤسسات الدولة أو عن طريق الأرقام الخضراء الموضوعة على ذمّة المواطنين/ات للإشعار والتبليغ عن حالات العنف على غرار الرقم الأخضر المجاني 1809 للإنصات والإحاطة النفسية للأطفال وللأسر والخط 192 للإشعار حول كلّ شكل من أشكال التهديد المسلّط على الأطفال أو الاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.





