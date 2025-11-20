Babnet   Latest update 15:07 Tunis

ورشة عمل السبت 22 نوفمبر لعدد من الجمعيات لعرض مشروع صيغة جديدة من ميزانية المواطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691edc4cd67555.42836695_lpimqejkgnhfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 13:41 قراءة: 1 د, 19 ث
      
تحت عنوان "ميزانية المواطن للجميع: تعزيز الشفافية وإدماج الميزانية في تونس" ينظم ائتلاف متكون من عدد من الجمعيات، يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، بأحد نزل العاصمة ورشة عمل لتقديم صيغة جديدة من هذه الميزانية.

وقام الإئتلاف ببعث مشروع "ميزانية المواطن للجميع"، بهدف معالجة إشكالية عدم إمكانية الوصول إلى ميزانية المواطن العامة وعدم وضوحها، وهو القيد الذي أثر على قدرة المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام على فهم المالية العامة والمشاركة بفعالية في مراقبتها.



ويضم هذا الإئتلاف المنتدى التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، والجمعية التونسية من أجل مستقبل أفضل والمعهد التونسي لتكوين المنتخبين والجمعية التونسية للعلوم والتنمية الإدارية وجمعية ابصار.

وأفاد الائتلاف في بلاغ له أنه منذ إصدارها، مثلت "ميزانية المواطن" قفزة ملموسة في مجال تبسيط المعلومة حول الميزانية غير أن عديد الأسئلة الهامة بقيت مطروحة عن مدى توفر هذه الوثيقة للجميع و عن الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة حسية وكيفية ممارسة حقهم كاملا في الاطلاع على المعلومة العمومية.

وللإجابة على هذه الرهانات قام الائتلاف برفع تحد كبير بجعل المعلومة المتعلقة بالميزانية شاملة ومتاحة للجميع بمن في ذلك الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة.

ويندرج هذا المشروع ضمن تحقيق التعهد الفرعي 2 من التعهد 1 للخطة الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة.

وبناء على استطلاع رأي وطني شمل 1055 مواطنا ومنظمة مجتمع مدني ووسائل إعلام، أنتج الائتلاف صيغة مواطنية تشرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 المقدم إلى السلطة التشريعية أكثر وضوحا وتركيزا على المواطن.

ولفت البلاغ إلى أن النسخة من مشروع ميزانية المواطن لسنة 2026، متاحة ورقيا والكترونيا بطريقة تفاعلية.

كما قام الائتلاف بإنتاج فيديو توعوي يتضمن ميزات لتسهيل الوصول، بما في ذلك لغة الإشارة التونسية، ولغة براي، ووصف صوتي، ونسخة صوتية قياسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318825


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-12
18°-11
13°-8
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*