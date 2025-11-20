ورشة عمل السبت 22 نوفمبر لعدد من الجمعيات لعرض مشروع صيغة جديدة من ميزانية المواطن

تحت عنوان "ميزانية المواطن للجميع: تعزيز الشفافية وإدماج الميزانية في تونس" ينظم ائتلاف متكون من عدد من الجمعيات، يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، بأحد نزل العاصمة ورشة عمل لتقديم صيغة جديدة من هذه الميزانية.



وقام الإئتلاف ببعث مشروع "ميزانية المواطن للجميع"، بهدف معالجة إشكالية عدم إمكانية الوصول إلى ميزانية المواطن العامة وعدم وضوحها، وهو القيد الذي أثر على قدرة المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام على فهم المالية العامة والمشاركة بفعالية في مراقبتها.



ويضم هذا الإئتلاف المنتدى التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، والجمعية التونسية من أجل مستقبل أفضل والمعهد التونسي لتكوين المنتخبين والجمعية التونسية للعلوم والتنمية الإدارية وجمعية ابصار.وأفاد الائتلاف في بلاغ له أنه منذ إصدارها، مثلت "ميزانية المواطن" قفزة ملموسة في مجال تبسيط المعلومة حول الميزانية غير أن عديد الأسئلة الهامة بقيت مطروحة عن مدى توفر هذه الوثيقة للجميع و عن الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة حسية وكيفية ممارسة حقهم كاملا في الاطلاع على المعلومة العمومية.وللإجابة على هذه الرهانات قام الائتلاف برفع تحد كبير بجعل المعلومة المتعلقة بالميزانية شاملة ومتاحة للجميع بمن في ذلك الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة.ويندرج هذا المشروع ضمن تحقيق التعهد الفرعي 2 من التعهد 1 للخطة الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة.وبناء على استطلاع رأي وطني شمل 1055 مواطنا ومنظمة مجتمع مدني ووسائل إعلام، أنتج الائتلاف صيغة مواطنية تشرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 المقدم إلى السلطة التشريعية أكثر وضوحا وتركيزا على المواطن.ولفت البلاغ إلى أن النسخة من مشروع ميزانية المواطن لسنة 2026، متاحة ورقيا والكترونيا بطريقة تفاعلية.كما قام الائتلاف بإنتاج فيديو توعوي يتضمن ميزات لتسهيل الوصول، بما في ذلك لغة الإشارة التونسية، ولغة براي، ووصف صوتي، ونسخة صوتية قياسية.