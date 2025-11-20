قبلي: انطلاق فعاليات شهر التمور من المنتج الى المستهلك بالعاصمة بمشاركة 40 موزعا من قبلي وتوزر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64f745ad341bf0.31461013_fhpinkljqmgeo.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، صباح اليوم الخميس، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، فعاليات شهر التمور من المنتج الى المستهلك، الذي ينظمه المجمع المهني المشترك للتمور تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق المدير الجهوي للمجمع عياض بن حمد.

وأوضح بن حمد في تصريح لصحفي "وات"، ان هذه التظاهرة التي تمتد من 20 نوفمبر الجاري الى 7 ديسمبر القادم، تندرج في إطار تدخل المجمع للنهوض بالترويج الداخلي والتحفيز على استهلاك التمور التونسية، بالاضافة الى مساعدة صغار الفلاحين على ترويج منتوجهم في أحسن الظروف التي تضمن لهم دخلا افضل، مع تمكين المستهلك التونسي من اقتناء تمور ذات جودة عالية بأسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائية.

واشار ذات المصدر الى ان هذه التظاهرة تضم 40 مشاركا موزعين بين ولايتي قبلي وتوزر، يوفرون نوعيات ذات جودة عالية من التمور بأسعار تناهز 7 دنانير للكلغ الواحد، مبينا ان المجمع المهني المشترك للتمور، كان قد اصدر بلاغا حول تركيز الخيمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لتنشيط السوق الداخلية والاسهام في ترويج منتوج صغار الفلاحين من التمور خاصة في ظل وفرة الإنتاج لهذه السنة.





