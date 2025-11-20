تحرّكات قطاع التعليم الأساسي تتصاعد.... وتوفيق الشابي يوضح

في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة، قدّم توفيق الشابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توضيحات موسعة حول قرار الهيئة الإدارية القطاعية تنفيذ إضراب عام يوم 26 جانفي 2026 وتنظيم يوم غضب وطني خلال العطلة الشتوية.



خلفية القرار



أسباب التصعيد



يوم غضب وطني



الأجور… “فتات”



أوضح الشابي أن الهيئة الإدارية، المجتمعة يوم 18 نوفمبر، قيّمت تحرك 7 أكتوبر الماضي ونسبة المشاركة التي بلغت، معتبرا أنه كان “صيحة إنذار” لوزارة التربية التيرغم مراسلات متعددة من النقابة.أكد أن قرار الإضراب جاء بعد ما اعتبره “سياسة لا مبالاة” من وزارة التربية تجاه المطالب المهنية، وأبرزها:والمقدرة الشرائية.المتأخرة وعدم تأجيلها لسنوات.وخفض ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيا.في المدارس الابتدائية.* احتراموالجلوس إلى طاولة التفاوض.وأضاف أنّ عدة مكتسبات تاريخية وقع “المساس بها”، من بينها حركة النقل، الحركة الإنسانية، وخطة مساعد المدير التي تم إلغاؤها، إضافة إلى ما وصفه بـ“التشهير بالمعلمين” بسبب منحة إنتاج لا تتجاوزأعلنت النقابة أنها ستنظّمخلال العطلة، تتوّج، مع تحديد موعده لاحقاً.وفي تصريح مباشر، قال الشابي إن المعلمين يتقاضون “رواتب مخجلة”، مشيرا إلى أن:* المعلم الجديد ينطلق بحوالي* معدل الأجور لا يتجاوزمعتبرا أن وزارته “تتنصّل من التزاماتها” وأن المربين يشعرون بـ“الظلم والإهانة”.