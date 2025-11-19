تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 40 عالميا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e19b699ccb0.49003494_pmqilneohjgfk.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليصبح في المرتبة 40 عالميا والسادسة إفريقيا.



وجاء هذا التطور بعد تحقيق المنتخب فوز ودي على الأردن (3-2) والتعادل أمام البرازيل (1-1) خلال نافذة نوفمبر.









ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الإفريقية محتلا المركز 11 عالميا، يليه السنغال (19)، مصر (34)، الجزائر (35)، نيجيريا (38)، ثم تونس (40).



أما عالميا، فقد حافظت إسبانيا على صدارة الترتيب، تليها الأرجنتين ثم فرنسا وإنقلترا والبرازيل.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الإفريقية محتلا، يليه السنغال (19)، مصر (34)، الجزائر (35)، نيجيريا (38)، ثم تونس (40).أما عالميا، فقد حافظتعلى صدارة الترتيب، تليهاثم