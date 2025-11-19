تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 40 عالميا
تقدّم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليصبح في المرتبة 40 عالميا والسادسة إفريقيا.
وجاء هذا التطور بعد تحقيق المنتخب فوز ودي على الأردن (3-2) والتعادل أمام البرازيل (1-1) خلال نافذة نوفمبر.
وجاء هذا التطور بعد تحقيق المنتخب فوز ودي على الأردن (3-2) والتعادل أمام البرازيل (1-1) خلال نافذة نوفمبر.
ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الإفريقية محتلا المركز 11 عالميا، يليه السنغال (19)، مصر (34)، الجزائر (35)، نيجيريا (38)، ثم تونس (40).
أما عالميا، فقد حافظت إسبانيا على صدارة الترتيب، تليها الأرجنتين ثم فرنسا وإنقلترا والبرازيل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318805