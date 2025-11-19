Babnet   Latest update 17:29 Tunis

النائب حسن الجربوعي: “خنقتونا… ولم نعد قادرين على النظر في أعين شبابنا وناخبينا بسبب الوعود الزائفة”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691de7180c5690.38626552_nkfeiojmgqlph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 16:42
      
انتقد النائب حسن الجربوعي، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2026، أداء الوزارة وتعاطيها مع وضعية الشباب في الجهات، وخاصة في معتمدية منزل شاكر التي قال إنها تعيش “وضعا كارثيا” يفضح غياب المساواة في التنمية.

وأشار الجربوعي إلى تعطّل أغلب الوعود السابقة المتعلقة بتهيئة دور الشباب وملاعب الأحياء والتجهيزات الرياضية، مؤكدا أنّ “النتيجة صفر إنجاز”، رغم الاجتماعات الوزارية والالتزامات الرسمية التي قُطعت منذ سنوات.



وقال النائب إنّ شباب المعتمدية “مُلقى تحت الزيتون بلا فضاءات ولا تجهيزات ولا أنشطة”، منتقدا ما وصفه بـ“اللامبالاة” التي تواجه بها الوزارة مطالب النواب والمواطنين، مضيفا أن المسؤولين “يخرجون من قرطاج ولا يرفعون حتى الهاتف للنواب”.

وشدّد الجربوعي في ختام مداخلته على أنّ الوضع بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه، قائلا:
“خنقتونا… خنقتوا البلاد. لم نعد قادرين على النظر في أعين شبابنا وناخبينا بسبب الوعود الزائفة.”

وأضاف أنّ الشباب في الجهات لم يعد يرى أمامه سوى الهجرة السرية، قائلا:
“اليوم الشاب ما عاد يفكّر كان في الحرقة… لأنّو ما عاد يشوف حتى أمل.”

ودعا النائب إلى مصارحة الناس بالحقيقة بدل تعديد الوعود غير المنجزة، مضيفا أنّ “هذا العبث لا يمكن أن يتواصل”، وأنّ النواب أصبحوا يقضون مداخلاتهم في الحديث عن ملاعب الأحياء والحفر بدل السياسات الوطنية.


