النائب حسن الجربوعي: “خنقتونا… ولم نعد قادرين على النظر في أعين شبابنا وناخبينا بسبب الوعود الزائفة”

انتقد النائب، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2026، أداء الوزارة وتعاطيها مع وضعية الشباب في الجهات، وخاصة فيالتي قال إنها تعيش “وضعا كارثيا” يفضح غياب المساواة في التنمية.وأشار الجربوعي إلى تعطّل أغلب الوعود السابقة المتعلقة بتهيئة دور الشباب وملاعب الأحياء والتجهيزات الرياضية، مؤكدا أنّ “النتيجة صفر إنجاز”، رغم الاجتماعات الوزارية والالتزامات الرسمية التي قُطعت منذ سنوات.

“خنقتونا… خنقتوا البلاد. لم نعد قادرين على النظر في أعين شبابنا وناخبينا بسبب الوعود الزائفة.”

“اليوم الشاب ما عاد يفكّر كان في الحرقة… لأنّو ما عاد يشوف حتى أمل.”

وقال النائب إنّ شباب المعتمدية “مُلقى تحت الزيتون بلا فضاءات ولا تجهيزات ولا أنشطة”، منتقدا ما وصفه بـ“اللامبالاة” التي تواجه بها الوزارة مطالب النواب والمواطنين، مضيفا أن المسؤولين “يخرجون من قرطاج ولا يرفعون حتى الهاتف للنواب”.وشدّد الجربوعي في ختام مداخلته على أنّ الوضع بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه، قائلا:وأضاف أنّ الشباب في الجهات، قائلا:ودعا النائب إلى مصارحة الناس بالحقيقة بدل تعديد الوعود غير المنجزة، مضيفا أنّ “هذا العبث لا يمكن أن يتواصل”، وأنّ النواب أصبحوا يقضون مداخلاتهم في الحديث عن ملاعب الأحياء والحفر بدل السياسات الوطنية.