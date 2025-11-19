التمديد في اجل قبول المشاركة في برنامج تاهيل المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية الى 27 نوفمبر 2025

مدّد برنامج "تونس الابداعية 2.0" في أجل قبول ترشحات المؤسسات الحرفية للمشاركة في برنامج تأهيل المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية الى يوم 27 نوفمبر 2025.



ويهدف برنامج تاهيل المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية، الذي ينصهر ضمن مشروع "تونس الابداعية 2.0" الى مرافقة المؤسسات الحرفية من أجل رفع كفاءتها وتحسين قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، وفق بلاغ نشر على موقع "واب" المشروع.











ويُنفَّذ مشروع "تونس الابداعية 2.0" في اطار برنامج "إدماج" المموّل من الاتحاد الأوروبي، وبمساهمة من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية - تونس، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تونس، وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للتونسيين بالخارج.

