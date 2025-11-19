Babnet   Latest update 18:59 Tunis

التمديد في اجل قبول المشاركة في برنامج تاهيل المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية الى 27 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691de2aecc7fa9.59457374_hoknifjgemplq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025
      
مدّد برنامج "تونس الابداعية 2.0" في أجل قبول ترشحات المؤسسات الحرفية للمشاركة في برنامج تأهيل المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية الى يوم 27 نوفمبر 2025.

ويهدف برنامج تاهيل المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية، الذي ينصهر ضمن مشروع "تونس الابداعية 2.0" الى مرافقة المؤسسات الحرفية من أجل رفع كفاءتها وتحسين قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، وفق بلاغ نشر على موقع "واب" المشروع.




ويُنفَّذ مشروع "تونس الابداعية 2.0" في اطار برنامج "إدماج" المموّل من الاتحاد الأوروبي، وبمساهمة من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية - تونس، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تونس، وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للتونسيين بالخارج.


