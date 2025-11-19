الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تنظم سلسلة حلقات حوارية عن بعد حول التصرف في المرافق البلدية

تحت شعار "نحكيو مالية محلية"، تشرع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في برمجة سلسلة حوارات حارية عن بعد حول التصرف في المرافق البلدية.



وتنطلق الحلقة الحوارية الأولى يوم 26 نوفمبر الجاري حول موضوع "التصرف في الأسواق البلدية" من الساعة الثالثة بعد الظهر في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية.



وأفادت الجامعة في بلاغ لها ان هذه الحلقة تنتظم استجابة لما تفرضه رزنامة الأنشطة البلدية في الوقت الحالي وما تطرحه هذه المرحلة من تحديات خاصة بالاستغلال والتنظيم والاستخلاص.وستتطرق الحلقة الاولى إلى الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للأسواق البلدية وطرق استغلال الأسواق مع طرح الإشكاليات الإجرائية لعمليات الاستلزام واستخلاص المعاليم البلدية وتحسين مردودية الفضاءات الى جانب المخاطر التي قد تطال الأسواق البلدية وأساليب الحدّ منها.كما يمثل هذا اللقاء مدخلاً عاماً لفتح نقاش معمّق حول سائر المرافق الأخرى التي سيتم تناولها تباعاً، وذلك بغرض بناء رؤية شاملة لإصلاح أنظمة التصرف في المرافق البلدية وتعزيز مردوديتها.وفي ورقة تقديمية، لاحظت الجامعة ان المرافق البلدية بمختلف أصنافها تعد من أهمّ مكوّنات العمل البلدي باعتبار ما تؤمّنه من خدمات موجّهة للمواطنين، وما تتيحه في الوقت ذاته من مصادر مالية قارّة تساهم في دعم التوازنات المحلية وتمويل المشاريع التنموية.واستدركت بالتوضيح "غير أنّ التجربة العملية أبرزت أنّ التصرف في هذه المرافق يواجه عدداً من الإشكاليات المرتبطة بضعف التنظيم وتشتت مسارات المتابعة وغياب الرقابة الفعّالة وتدني مستويات الاستخلاص"، الامر الذي يقلّص من مردوديتها ويحدّ من قدرتها على الإسهام الفعلي في تنمية الموارد الذاتية للبلديات.وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الواقع البلدي وفي سياق الضغوطات المالية المتزايدة على ميزانيات البلديات، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في أساليب تسيير المرافق البلدية عبر إدماج مقاربات حديثة تعتمد على النجاعة الاقتصادية والشفافية.وانطلاقاً من هذا الواقع، ووعياً بحيوية الموضوع، يتم تخصيص سلسلة من اللقاءات الدورية ضمن منتدى "نحكيو مالية محلية" تهم التصرف في المرافق البلدية بمختلف أنواعها.وتهدف هذه السلسلة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي للمرافق البلدية وتحليل الإشكاليات المشتركة التي تواجه البلديات في استغلالها الى جانب تقديم مقترحات عملية لضبط مسارات التصرف.كما ترمي الى تعزيز قدرة البلديات على تنمية المداخيل المتأتية منها وإدماج هذه المرافق ضمن منظومة رقابة داخلية حديثة تقوم على إدارة المخاطر والحوكمة.وبينت الجامعة الوطنية لبلديات التونسية ان هذه اللقاءات ستتواصل لتشمل مرافق أخرى ذات أهمية كبرى في الشأن البلدي والتي تلامس يومياً حياة المواطنين وتؤثر في جودة الخدمات وميزانية الجماعات المحلية.