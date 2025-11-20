Babnet   Latest update 06:38 Tunis

"وزير الصحة يؤكد استجابة الوزارة لأغلب مطالب الأطباء الشبان ويؤكد "فتح باب الحوار بعيدا عن منطق الابتزاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691d9bb7b55676.48739118_iqhgmnfolkjep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 06:28
      
أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في رده على مداخلات النواب مساء اليوم الأربعاء حول ملف الأطباء الشبان خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026، أنّ الوزارة استجابت لعدد كبير من مطالبهم، وهي تعمل على دراسة بقية المطالب ضمن مقاربة شاملة تراعي قدرات المالية العمومية والظرف الاقتصادي العالمي.

التزامات واستجابة لمطالب الأطباء الشبان


وأوضح الوزير أن الوزارة التزمت بتعهداتها واستجابت لأغلب مطالب الأطباء الشبان، بما في ذلك الاتفاق المبدئي حول الترفيع في الأجر بداية من سنة 2026، في إطار مفاوضات بين وزارة الصحة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.


وشدد على أن الوزارة تتعاطى مع الملف بمنطق الشراكة وليس بمنطق الوعود الفارغة، مؤكدا أن موقف الدولة واضح وهو:
"رفض الابتزاز وتعطيل المرفق الصحي، مع الالتزام بتحسين وضعية الأطباء الشبان والاستجابة لمطالبهم المشروعة في حدود إمكانيات المالية العمومية."

فتح باب الحوار وحماية المرفق الصحي

وأضاف الفرجاني أن باب الوزارة يظل مفتوحا للحوار بعيدا عن منطق الابتزاز، مؤكدا أن صحة المواطن تبقى خطا أحمر لا يقبل المساومة، وأن إصلاح المنظومة الصحية لن يتحقق إلا بتكامل جهود الدولة والأطباء الشبان وكافة الإطارات الصحية.

وأعرب عن تقديره لحماس الأطباء الشبان ورغبتهم في تحسين أوضاعهم، مؤكدا أنهم يمثلون قوة أساسية داخل المستشفيات ويساهمون في إنجاح العمل الصحي اليومي.

رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية

وأوضح الوزير أن إصلاح وضعية الأطباء الشبان لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، وفق رؤية قائمة على العمل الجماعي داخل المؤسسات الصحية وتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة.

النشاط الإضافي التكميلي بعد الظهر

وتطرق الفرجاني إلى نظام النشاط الإضافي التكميلي بعد الظهر، مؤكدا أنه سيُطبق وفق منهج تكاملي يشمل جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة وإداريين وعملة، بما يضمن تنسيق العمل وتحسين جودة الخدمات.

دعم نيابي واسع لمطالب الأطباء الشبان

وقد خصص عدد من النواب جزءا كبيرا من مداخلاتهم للدفاع عن الأطباء الشبان، مؤكدين دعمهم لمطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعة والعاجلة"، مشيرين إلى أن تأخّر الوزارة في تنفيذ الاتفاقات السابقة أضر بثقة الأطباء وساهم في ارتفاع الاحتقان داخل الأقسام الاستشفائية.
الأطباء الشبان ينفذون إضرابا عاما عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب...

وقفة احتجاجية أمام البرلمان

يُذكر أن مئات الأطباء الشبان نفذوا صباح الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس نواب الشعب تزامناً مع انطلاق مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة، للتعبير عن رفضهم لتأخّر تنفيذ الاتفاقات السابقة وللمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية العمومية.


