"وزير الصحة يؤكد استجابة الوزارة لأغلب مطالب الأطباء الشبان ويؤكد "فتح باب الحوار بعيدا عن منطق الابتزاز
أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في رده على مداخلات النواب مساء اليوم الأربعاء حول ملف الأطباء الشبان خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026، أنّ الوزارة استجابت لعدد كبير من مطالبهم، وهي تعمل على دراسة بقية المطالب ضمن مقاربة شاملة تراعي قدرات المالية العمومية والظرف الاقتصادي العالمي.
التزامات واستجابة لمطالب الأطباء الشبان
وأوضح الوزير أن الوزارة التزمت بتعهداتها واستجابت لأغلب مطالب الأطباء الشبان، بما في ذلك الاتفاق المبدئي حول الترفيع في الأجر بداية من سنة 2026، في إطار مفاوضات بين وزارة الصحة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.
وشدد على أن الوزارة تتعاطى مع الملف بمنطق الشراكة وليس بمنطق الوعود الفارغة، مؤكدا أن موقف الدولة واضح وهو:
"رفض الابتزاز وتعطيل المرفق الصحي، مع الالتزام بتحسين وضعية الأطباء الشبان والاستجابة لمطالبهم المشروعة في حدود إمكانيات المالية العمومية."
فتح باب الحوار وحماية المرفق الصحيوأضاف الفرجاني أن باب الوزارة يظل مفتوحا للحوار بعيدا عن منطق الابتزاز، مؤكدا أن صحة المواطن تبقى خطا أحمر لا يقبل المساومة، وأن إصلاح المنظومة الصحية لن يتحقق إلا بتكامل جهود الدولة والأطباء الشبان وكافة الإطارات الصحية.
وأعرب عن تقديره لحماس الأطباء الشبان ورغبتهم في تحسين أوضاعهم، مؤكدا أنهم يمثلون قوة أساسية داخل المستشفيات ويساهمون في إنجاح العمل الصحي اليومي.
