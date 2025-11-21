Babnet   Latest update 09:21 Tunis

خلال اجتماعه باندية الرابطة المحترفة الثانية.. وزير الشباب والرياضة يعلن التعهد بالقسط الأول للمنحة بعنوان الموسم الرياضي 2025-2026 وصرفها أواخر شهر ديسمبر القادم.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69201dd2422cb3.00894209_olnimkjhgepfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 09:06 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خلال جلسة عمل جمعته مساء الخميس برؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أنه تم التعهد بالقسط الأول للمنحة المسندة لها بعنوان الموسم الرياضي 2025-2026 التي تقدر ب60 ألف دينار سيتم صرفها أواخر شهر ديسمبر القادم.

وأكد الوزير خلال هذه الجلسة التي خصصت للاستماع لمشاغل الجمعيات الرياضية وأهم الإشكاليات التي تواجهها حرص الوزارة على إيلاء أهمية خاصة للجمعيات الصغرى باعتبارها الحاضنة الأولى للمواهب الرياضية وتأطير الشبان والداعم الأساسي لجمعيات الرابطة المحترفة الأولى داعيا إلى ضرورة العمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتكريس روح المنافسة النزيهة وضمان تحكيم عادل ونزيه.



وتمحورت أهم الإشكاليات التي تم تداولها حول التمويل العمومي للجمعيات وإرتفاع تكاليف التنقل للجمعيات الرياضية ووضعية البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية بمختلف الجهات ودور مختلف الأطراف والجهات المتداخلة في صيانة المنشآت الرياضية للمحافظة على ديمومتها.
يذكر انه قد تمّ صرف القسطين الأول والثاني للموسم الرياضي 2024-2025 لكل الجمعيات، وفق ما كشفت عنه الوزارة.


