10 سنوات سجنا لشاب نفّذ براكاج ضدّ سائق تاكسي في المروج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا يقضي بسجن شاب لمدة 10 سنوات بعد تورّطه في تنفيذ عملية براكاج استهدفت سائق تاكسي.



وتفيد وقائع الحادثة بأنّ الشاب أوهم السائق بنقله من العاصمة حوالي العاشرة ليلاً إلى جهة المروج. وبمجرد وصولهما إلى مكان خالٍ من المارة، استلّ المتهم سكّينًا من بين طيّات ثيابه ووضعها على رقبة السائق مهدّدًا إيّاه بالذبح، قبل أن يفتك منه أمواله وهاتفه الجوال ويلوذ بالفرار.









وبعد القبض عليه، اعترف المتهم بما نُسب إليه، ليتمّت إدانته وفق ما قضت به هيئة المحكمة.

وبعد القبض عليه،بما نُسب إليه، ليتمّت إدانته وفق ما قضت به هيئة المحكمة.