Babnet   Latest update 09:21 Tunis

10 سنوات سجنا لشاب نفّذ براكاج ضدّ سائق تاكسي في المروج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 09:21 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا يقضي بسجن شاب لمدة 10 سنوات بعد تورّطه في تنفيذ عملية براكاج استهدفت سائق تاكسي.

وتفيد وقائع الحادثة بأنّ الشاب أوهم السائق بنقله من العاصمة حوالي العاشرة ليلاً إلى جهة المروج. وبمجرد وصولهما إلى مكان خالٍ من المارة، استلّ المتهم سكّينًا من بين طيّات ثيابه ووضعها على رقبة السائق مهدّدًا إيّاه بالذبح، قبل أن يفتك منه أمواله وهاتفه الجوال ويلوذ بالفرار.



وبعد القبض عليه، اعترف المتهم بما نُسب إليه، ليتمّت إدانته وفق ما قضت به هيئة المحكمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318882


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
13°-7
16°-10
19°-11
18°-13
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*