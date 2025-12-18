Babnet   Latest update 12:57 Tunis

تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/chawkitebible221217x1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 12:57 قراءة: 1 د, 9 ث
      
باشرت دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، النظر في قضية تتعلّق بالعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب.

وقرّرت الهيئة القضائية، إثر الجلسة، تأجيل المحاكمة إلى يوم 12 فيفري المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع، في انتظار مآل الطعن المرفوع أمام محكمة التعقيب.



أخبار ذات صلة:
شوقي الطبيب: "إحالتي على دائرة قضايا الفساد المالي بسبب خطإ مادي ولا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي"...

وتتعلّق القضية بتجاوزات منسوبة إلى الفترة التي تولّى خلالها شوقي الطبيب رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.


وكان شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أفاد في بلاغ سابق أنّه أُحيل على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس بسبب خطإ مادي في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير، من بينها مجلس نواب الشعب.

وأضاف، في البلاغ ذاته الصادر خلال شهر جوان الماضي، أنّ هذه الإحالة لا علاقة لها بشبهات سوء تصرّف أو فساد مالي خلال فترة ترؤسه للهيئة.


وأوضح الطبيب أنّ الخطإ المادي الوارد في تقرير الهيئة تم تكييفه من قبل دائرة الاتهام على أنّه تزييف، في حين أنّه، وفق تعبيره، مجرّد خطإ مادي تسرب إلى التقرير، ويتعلّق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلاً لها خلال تقلّده مهامه في الدولة، في مخالفة صريحة للقانون.

وأشار إلى أنّ هذا الخطإ، الذي تم تكييفه على أنّه تدليس، صدر عن حسن نية من طرف محرّره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320451


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :