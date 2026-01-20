Babnet   Latest update 09:30 Tunis

مرصد الطقس والمناخ يحذّر سكان هذه الولايات من خطر الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f2940a7cb92.74736608_oklhenpfimqjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 07:56 قراءة: 0 د, 17 ث
      
حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ سكّان ولايات الساحل وصفاقس ونابل والعاصمة وزغوان و بنزرت من خطر الفيضانات اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.

وأكّد أنّ درجة الإنذار عالية اليوم وأن التنقل غير منصوح به بالمرة.


وأضاف المرصد أنه من المتوقع نزول كميات كبيرة من الأمطار اليوم مازالت متوقعة بشمال و وسط تونس اليوم الثلاثاء خاصة بالمناطق الشرقية...
موزاييك
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322188

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
15°-11
17°-9
16°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>