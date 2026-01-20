مرصد الطقس والمناخ يحذّر سكان هذه الولايات من خطر الفيضانات

حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ سكّان ولايات الساحل وصفاقس ونابل والعاصمة وزغوان و بنزرت من خطر الفيضانات اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.وأكّد أنّ درجة الإنذار عالية اليوم وأن التنقل غير منصوح به بالمرة.وأضاف المرصد أنه من المتوقع نزول كميات كبيرة من الأمطار اليوم مازالت متوقعة بشمال و وسط تونس اليوم الثلاثاء خاصة بالمناطق الشرقية...موزاييك