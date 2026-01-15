بطولة الرابطة الأولى (الجولة 16 – الدفعة الأولى): النتائج والترتيب

دارت مساء اليوم الخميس مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:



نتائج الخميس 15 جانفي 2026



الترتيب إثر الدفعة الأولى من الجولة 16



بقية برنامج الجولة 16



الجمعة 16 جانفي 2026



السبت 17 جانفي 2026



– مستقبل قابس 1سجّل للترجي: يان ساس (10 ض ج)، حمزة الجلاصي (45+3 ض ج)سجّل لمستقبل قابس: محمد أمين خضراوي (36)مستقبل سليمان 0| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ------- | ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || 1 | الترجي الرياضي | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 || 2 | النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 || 3 | الملعب التونسي | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 || 4 | النادي الصفاقسي | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 || 5 | الاتحاد المنستيري | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 || 6 | الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 || 7 | نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 || 8 | النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 || 9 | مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 || 10 | اتحاد بن قردان | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 || 11 | النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 || 12 | شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 || 13 | شبيبة القيروان | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 27 || 14 | مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 || 15 | الأولمبي الباجي | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 || 16 | مستقبل قابس | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |* ملعب الهادي النيفر: الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي – اتحاد بن قردان* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور): الترجي الجرجيسي – النادي الصفاقسي* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – النادي الإفريقي* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – نجم المتلوي* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – شبيبة العمران