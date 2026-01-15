Babnet   Latest update 17:13 Tunis

بطولة الرابطة الأولى (الجولة 16 – الدفعة الأولى): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69690595268858.61456870_kqjpefglionhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 16:19 قراءة: 2 د, 34 ث
      
دارت مساء اليوم الخميس مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:

نتائج الخميس 15 جانفي 2026


ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 2
– مستقبل قابس 1

سجّل للترجي: يان ساس (10 ض ج)، حمزة الجلاصي (45+3 ض ج)
سجّل لمستقبل قابس: محمد أمين خضراوي (36)

ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان 0
شبيبة القيروان 0

الترتيب إثر الدفعة الأولى من الجولة 16

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------- | ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| 1 | الترجي الرياضي | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 |
| 2 | النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| 3 | الملعب التونسي | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 |
| 4 | النادي الصفاقسي | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 |
| 6 | الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |
| 7 | نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| 8 | النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 |
| 9 | مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |
| 10 | اتحاد بن قردان | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 |
| 11 | النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| 12 | شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | شبيبة القيروان | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 27 |
| 14 | مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| 15 | الأولمبي الباجي | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 |
| 16 | مستقبل قابس | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |

بقية برنامج الجولة 16

الجمعة 16 جانفي 2026

* ملعب الهادي النيفر: الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي – اتحاد بن قردان
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور): الترجي الجرجيسي – النادي الصفاقسي

السبت 17 جانفي 2026

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – النادي الإفريقي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – نجم المتلوي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – شبيبة العمران
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321956

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
19°-11
17°-12
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026
1