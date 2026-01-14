Babnet   Latest update 07:05 Tunis

الإعلام الأمريكي يكشف ماذا حصل لعامل مصنع "فورد" الذي شتم ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967300ed69fc3.22712774_eqfhpmkiljgon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 06:05 قراءة: 0 د, 55 ث
      
صرح العامل في مصنع "فورد" بمدينة ديترويت الذي سبق أن تبادل الشتائم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه تم إيقافه عن العمل ريثما يتم التحقيق في الحادثة، حسبما أفادت "واشنطن بوست".

وفي وقت سابق، تداول مقطع فيديو تم تسجيله خلال جولة ترامب في مصنع "فورد" بديترويت، حيث صرخ أحد العمال في وجهه بعبارة "حامي المتحرشين بالأطفال". ورد ترامب برفع إصبعه الأوسط في وجه الرجل ونطق بعبارة بذيئة. وربطت وسائل إعلام هذه الحادثة بقضية الممول سيئ السمعة جيفري إبستين.



وذكرت "واشنطن بوست" أن تي جيه سابولا، البالغ من العمر 40 عاما، وهو عامل في خط تجميع وعضو في الفرع المحلي للنقابة المتحدة لعمال السيارات، أكد لها أنه هو من صرخ في وجه ترامب، وأضاف أنه تم إيقافه عن العمل ريثما يتم التحقيق.


وأوضح سابولا أنه لا يندم على تصرفه، لكنه قلق بشأن مستقبله الوظيفي، ويعتقد أنه أصبح "هدفا لانتقام سياسي" بسبب "إحراجه ترامب أمام أصدقائه". كما أكد أن غضبه مرتبط مباشرةً بتورط ترامب في قضية إبستين.

ودافع البيت الأبيض عن سلوك ترامب باعتباره رد فعل "مناسبا" على "شخص مجنون يصرخ بكلمات بذيئة" في وجه القائد الأعلى.
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
