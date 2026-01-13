في قضية نهب المال العام: حكم بالسجن ستة أعوام ضدّ الرئيس السابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b6dcd35955f45.66263973_penmifkglqojh.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، غيابيًا، بالسجن مدة ستة أعوام في حقّ الرئيس السابق لـالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.



ويأتي هذا الحكم على خلفية استيلائه على مبالغ مالية تابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال فترة ترؤسه للمنظمة، قدّرت بملايين الدنانير، وفق ما ورد بملف القضية.