الثلاثاء 13 جانفي إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وذلك يوم الثلاثاء بمدينة الرباط، على هامش منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.
وأوضح الكاف، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الدور التمهيدي سيشهد مشاركة 12 منتخبًا، وهي المنتخبات الأقل تصنيفًا في آخر ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تأهلت 42 منتخبًا مباشرة إلى دور المجموعات من التصفيات.
وتضم المنتخبات المشاركة في هذا الدور كلًا من: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، الصومال، سيشل، وإريتريا.
وبحسب نظام المنافسة، سيتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى تصنيفين، حيث تلاقي المنتخبات الستة الأعلى تصنيفًا نظيرتها الستة الأقل تصنيفًا، على أن تُجرى مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأقل تصنيفًا.
ويضم التصنيف الأول منتخبات: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، وموريشيوس، فيما يشمل التصنيف الثاني منتخبات: تشاد، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، الصومال، سيشل، وإريتريا.
وتتأهل المنتخبات الستة الفائزة في ختام الدور التمهيدي للالتحاق بـ42 منتخبًا آخر في قرعة دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، التي ستقام نهائياتها بكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.
