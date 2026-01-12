الثلاثاء 13 جانفي إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وذلك يوم الثلاثاء بمدينة الرباط، على هامش منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.



وأوضح الكاف، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الدور التمهيدي سيشهد مشاركة 12 منتخبًا، وهي المنتخبات الأقل تصنيفًا في آخر ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تأهلت 42 منتخبًا مباشرة إلى دور المجموعات من التصفيات.







وتضم المنتخبات المشاركة في هذا الدور كلًا من: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، الصومال، سيشل، وإريتريا.





وبحسب نظام المنافسة، سيتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى تصنيفين، حيث تلاقي المنتخبات الستة الأعلى تصنيفًا نظيرتها الستة الأقل تصنيفًا، على أن تُجرى مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأقل تصنيفًا.



ويضم التصنيف الأول منتخبات: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، وموريشيوس، فيما يشمل التصنيف الثاني منتخبات: تشاد، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، الصومال، سيشل، وإريتريا.



