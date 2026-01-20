العاهل السعودي يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد أيام من مغادرة المستشفى

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، أعرب عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن الدولة السورية، وعن التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة في تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا، وتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.وأضافت الوكالة أن المجلس تابع خلال الجلسة، المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.كما رحّب المجلس بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس السلام، مقدرا الجهود الدولية التي بذلت في هذا الإطار.وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية التي استغرقت عدة ساعات فقط، و كانت نتيجتها مطمئنة.