نابل: ارتفاع منسوب المياه بكافة المعتمديات والسلط الجهوية تحث المواطنين على البقاء بمنازلهم والخروج فقط للحالات القصوى

دعا عضو اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها والمعتمد الأول لولاية نابل مراد بالحاج المواطنين بولاية نابل، الى البقاء بمنازلهم وبالمناطق الامنة والخروج فقط للحالات القصوى في ظل ارتفاع منسوب المياه بالشوارع والطرقات بمختلف المعتمديات.وأكد بالحاج في تصريح لصحفي "وات" انّ مصالح الحماية المدنية ومختلف المصالح الأمنية تعمل منذ ليلة امس دون توقف للتدخل من أجل انقاذ المواطنين العالقين سواء من الذين تعطلت سياراتهم بالطرقات بسبب تسرب الماء داخلها او لضخ المياه من المنازل او لفك العزلة عنها.وأوضح ان طبيعة ولاية نابل التي تعبرها عديد الاودية، تؤكد ضرورة عدم المجازفة والمغامرة والاقتراب من الاودية التي ارتفع منسوبها وتسبب في فيضانها، بما أدى الى تعطل حركة المرور في عديد المناطق وبات الخروج الى الشوارع يمثل خطرا على مستعملي الطريق.ولاحظ انه لا يمكن حصر عدد التدخلات المنجزة في ظل كثرة العمليات وفي ظل صعوبة تحديد ارقام دقيقة خاصة وان عمل وحدات الحماية المدنية والوحدات الأمنية يتواصل دون توقف.وجدّد دعوة المواطنين الى البقاء بمنازلهم والابتعاد عن النقاط الخطيرة التى تتراكم فيها المياه وعن المباني القديمة وعن أعمدة الكهرباء وعلى مجاري الاودية والتقليص من التنقل، واكد ان ذلك يمثل أولوية قصوى لتفادي كل المخاطر.يشار الى أنّ تهاطل الامطار بمختلف معتمديات ولاية نابل لم يتوقف منذ عشية امس الاثنين والى حدود اليوم وقد بلغت الكميات المسجلة أرقاما قياسية حيث فاقت 205 ملم بمعتمدية الميدة وفاقت 140 و150 ملم بعديد المعتمديات الأخرى.وتسبب تواصل تهاطل الامطار في شبه تعطيل كلي للحركة خاصة وان حركة نقل المسافرين بالحافلات او سيارات الأجرة متوقفة وفق ما عاينه صحفي "وات".