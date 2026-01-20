فيديو من قربة يوثّق نجاة شخصين من سيول فيضانية
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم، مقطع فيديو يُظهر شخصين حاولا النجاة من سيول فيضانية كادت أن تجرفهما بمدينة قربة من ولاية نابل، في ظل التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها الجهة.
وأظهرت المشاهد محاولة أحد الشبان عبور مجرى مائي، قبل أن تباغته السيول القوية وتفقده توازنه، ما دفع مرافقه إلى التدخل لمحاولة إنقاذه، غير أن التيار الجارف كاد أن يجرفهما معًا. وبعد محاولات متكررة، تمكّن الشابان من النجاة رغم قوة السيول وخطورة الوضع.
ويأتي تداول هذا الفيديو في سياق التحذيرات المتواصلة من مخاطر المجازفة وعبور الأودية والطرقات المغمورة بالمياه.
وكان خليل المشري، المقدّم ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، قد أكّد في وقت سابق وفاة شخصين بمدينة المكنين، جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها الجهة خلال الساعات الماضية.
وأوضح المشري، في تصريح إذاعي، أن الليلة الماضية كانت صعبة واستثنائية، حيث شملت التقلبات الجوية عددًا من الولايات، وتم خلالها تحيين خارطة اليقظة إلى اللون الأحمر بكل من تونس الكبرى ونابل والمنستير، بما يعكس درجة إنذار شديدة وخطورة عالية.
وبيّن أن وحدات الحماية المدنية نفّذت تدخلات مكثفة ومتواصلة شملت ضخ المياه من المنازل، وإجلاء مواطنين عالقين، وإزالة سيارات جرفتها السيول، وتأمين عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة، مؤكّدًا تسخير جميع وسائل الإنقاذ وتعزيز الفرق بوسائل إضافية من ولايات غير معنية مباشرة بالتقلبات الجوية.
ودعا المقدّم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلامة، وتجنّب عبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بواسطة السيارات، مشدّدًا على أن المجازفة في مثل هذه الظروف قد تكون ذات كلفة بشرية عالية.
كما أكّد أن عمليات التدخل والنجدة ما تزال متواصلة، وأن حصيلة الخسائر المادية لم تُحصر بعد، في انتظار تحسّن الوضع الجوي ومرور المنخفض بشكل كامل، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الحماية المدنية عبر الرقم 198 عند الضرورة.
