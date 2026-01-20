فيديو من قربة يوثّق نجاة شخصين من سيول فيضانية

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم،كادت أن تجرفهما بمدينة، في ظل التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها الجهة.وأظهرت المشاهد محاولة أحد الشبان عبور مجرى مائي، قبل أن تباغته السيول القوية وتفقده توازنه، ما دفع مرافقه إلى التدخل لمحاولة إنقاذه، غير أن التيار الجارف كاد أن يجرفهما معًا. وبعد محاولات متكررة، تمكّن الشابان من النجاة رغمويأتي تداول هذا الفيديو في سياق التحذيرات المتواصلة منوكان، المقدّم ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، قد أكّد في وقت سابق، جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها الجهة خلال الساعات الماضية.وأوضح المشري، في تصريح إذاعي، أن الليلة الماضية كانت، حيث شملت التقلبات الجوية عددًا من الولايات، وتم خلالهابكل من، بما يعكسوبيّن أن وحدات الحماية المدنية نفّذتشملت ضخ المياه من المنازل، وإجلاء مواطنين عالقين، وإزالة سيارات جرفتها السيول، وتأمين عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة، مؤكّدًا تسخير جميع وسائل الإنقاذ وتعزيز الفرق بوسائل إضافية من ولايات غير معنية مباشرة بالتقلبات الجوية.ودعا المقدّم خليل المشري المواطنين إلى، وتجنّب عبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بواسطة السيارات، مشدّدًا على أن المجازفة في مثل هذه الظروف قد تكونكما أكّد أن، وأن حصيلة الخسائر المادية لم تُحصر بعد، في انتظار تحسّن الوضع الجوي ومرور المنخفض بشكل كامل، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الحماية المدنية عبر الرقمعند الضرورة.