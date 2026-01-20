خارطة اليقظة الجوية: درجة إنذار شديدة وظواهر جوية خطيرة متوقعة في تونس الكبرى ونابل
قام المعهد الوطني للرصد الجوي، ليلة الاثنين 19 جانفي، بتحيين خارطة اليقظة الجوية الخاصة بتطوّر العوامل المناخية، حيث تمّ إدراج تونس الكبرى والوطن القبلي (نابل) ضمن درجة إنذار شديدة، مع توقع ظواهر جوية خطيرة.
كما أدرج المعهد ولايات بنزرت وزغوان وسوسة والمنستير ضمن درجة إنذار كبيرة، في حين تم تصنيف بقية الولايات في درجة إنذار عادية، وفق آخر المعطيات الجوية المتوفرة.
