وزارة التربية تطلق خطة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف

تستعدلإطلاق، في إطار مجهوداتها الرامية إلى الحدّ من تنامي مظاهر العنف داخل الوسط المدرسي، وتعزيز مناخ تربوي آمن لفائدة التلاميذ والإطار التربوي.وأفادت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه وطني يعالج ظاهرة العنف المدرسي معالجة شاملة، تقوم على، وتعتمد مقاربة تربوية ونفسية واجتماعية، بدل الاقتصار على الحلول الزجرية.وترتكز الخطة، في أبرز محاورها، على إعداد جيل ناشئ يمتلك أدوات الوقاية من العنف، من خلال نشر ثقافة الحوار داخل الوسط المدرسي، وتشجيع الاختلاف الإيجابي، واحترام الآخر، والتعبير الحر، ومناهضة جميع أشكال التمييز.وكان وزير التربيةقد أكد، خلال ندوة وطنية انتظمت بالشراكة مع عدد من الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية، أن الهدف المحوري من الخطة يتمثل فييحترم مكانة التلاميذ ويصغي إلى مشاغلهم، مبرزًا أن القوة الحقيقية تكمن في الاحترام والتعبير الحر والإبداع ونبذ الإقصاء والتنمر.وفي إطار الإعداد، قامت الوزارة بتشخيص ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية عبر تجميع المعطيات وتحليلها، ورصد أشكاله وأسبابه داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه، وذلك ضمن دراسة أُنجزت بالتعاون مع، بهدف إعداد خطة تستجيب لحاجيات الميدان وتراعي خصوصيات الجهات.وأظهرت نتائج الدراسة أنمن التلاميذ المتمدرسين تعرضوا إلى عنف جسدي، توزعت بينمرة واحدة وأكثر من مرة، مع تسجيل نسبة أعلى لدى الذكور مقارنة بالإناث. كما بيّنت أن نحومن حالات العنف الجسدي مصدرها تلاميذ متمدرسون، ما يدل على أن جزءًا هامًا من الظاهرة يحدث داخل الفضاء المدرسي.وأشارت المعطيات إلى أنمن حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسة التربوية، وفي ساحاتها، وداخل قاعات الدرس، مع ارتفاع ملحوظ خلال ساعات الفراغ بنسبة. كما أفادمن التلاميذ بتعرضهم للسخرية أو الإهانة.ومن المنتظر أن تشمل الخطة تعزيز ثقافة اللاعنف، ودعم قدرات المدرسين في إدارة النزاعات، وتطوير آليات الإحاطة النفسية والاجتماعية بالتلاميذ، إلى جانب إرساء آليات للتدخل المبكر واعتماد أساليب الوساطة والحوار، وتحسين التنسيق بين المؤسسة التربوية والأسرة والهياكل الاجتماعية المختصة.وأكدت الوزارة أن إعداد الخطة سيتم وفق، بإشراك الإطار التربوي والإداري، والأولياء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وممثلي المجتمع المدني، بما يضمن نجاعة الإجراءات المزمع اعتمادها. وشددت على أن الوقاية من العنف المدرسيتتجاوز حدود المؤسسة التربوية.وأبرزت وزارة التربية أن الهدف يتمثل في وضع خطة وطنية، تُنفّذ بصفة تدريجية، مع اعتماد آليات متابعة وتقييم دوري لقياس نجاعتها وإدخال التعديلات اللازمة وفق المعطيات الميدانية.كما أكدت ضرورة تعزيز الشراكة مع بقية الوزارات والهياكل المعنية، ولا سيما، لحماية محيط المؤسسات التربوية، وردع مختلف أشكال العنف والجريمة، وتنظيم حملات تحسيس لفائدة التلاميذ وأولياء الأمور حول مخاطر السلوكيات العنيفة، بما يضمن سرعة الاستجابة ونجاعة التدخل عند تسجيل أي تجاوزات.