النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"

وأوضحت المديرة العامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية سلوى بن حفيظ، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التأجيل يهدف إلى فسح المجال لمزيد تلقي المشاركات العلمية من اختصاصات مختلفة غير الموسيقى، مبينة أن قصر البارون ديرلانجي (النجمة الزهراء) لا يرتبط فقط بالموسيقى وإنما أيضا بالهندسة والفسيفساء والبستنة وعديد الاختصاصات، فالبارون (المالك الأصلي للقصر)، كان فاعلا في عديد المجالات وكان يستعين بالمختصين في الهندسة وفي عديد الاختصاصات من دول حوض المتوسط وغيرها، وفي هذا السياق أراد المنظمون إتاحة المجال للباحثين لطرح مسيرة البارون من مختلف الزوايا.كما أشارت مديرة النجمة الزهراء إلى أنه من المرجح أن يتم تنظيم هذه المؤتمر في موفى شهر مارس أو خلال شهر أفريل 2026 على أقصى تقدير.وحول علاقة هذا التأجيل بإعلان الغلق المؤقت للقصر خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 جانفي 2026 بسبب الفيضانات الأخيرة وتبعاتها، أشارت بن حفيظ إلى أن القصر عاد إلى سالف نشاطه، وسيواصل إتمام برامجه.وفي إجابة عن سؤال "وات" حول تظاهرة صوفيات النجمة الزهراء التي تُعقد سنويا خلال شهر رمضان، أشارت إلى أنها ستُقام في موعدها المُبرمج من 11 إلى 14 مارس 2026 بقصر النجمة الزهراء، مشيرة إلى أن لجنة الفرز بصدد اختيار العروض التي ستتم برمجتها، علما أن التظاهرة عادة ما تستقطب العروض المحلية ذات الخصوصيات التراثية.خ س