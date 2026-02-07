Babnet   Latest update 20:05 Tunis

النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c58739438199.10333587_hmleqjfpgnoik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 20:05 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء"، مساء أمس الجمعة عن تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"، الذي كان من مبرمجا ليومي 13 و14 فيفري 2026.
وأوضحت المديرة العامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية سلوى بن حفيظ، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التأجيل يهدف إلى فسح المجال لمزيد تلقي المشاركات العلمية من اختصاصات مختلفة غير الموسيقى، مبينة أن قصر البارون ديرلانجي (النجمة الزهراء) لا يرتبط فقط بالموسيقى وإنما أيضا بالهندسة والفسيفساء والبستنة وعديد الاختصاصات، فالبارون (المالك الأصلي للقصر)، كان فاعلا في عديد المجالات وكان يستعين بالمختصين في الهندسة وفي عديد الاختصاصات من دول حوض المتوسط وغيرها، وفي هذا السياق أراد المنظمون إتاحة المجال للباحثين لطرح مسيرة البارون من مختلف الزوايا.
كما أشارت مديرة النجمة الزهراء إلى أنه من المرجح أن يتم تنظيم هذه المؤتمر في موفى شهر مارس أو خلال شهر أفريل 2026 على أقصى تقدير.

وحول علاقة هذا التأجيل بإعلان الغلق المؤقت للقصر خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 جانفي 2026 بسبب الفيضانات الأخيرة وتبعاتها، أشارت بن حفيظ إلى أن القصر عاد إلى سالف نشاطه، وسيواصل إتمام برامجه.
وفي إجابة عن سؤال "وات" حول تظاهرة صوفيات النجمة الزهراء التي تُعقد سنويا خلال شهر رمضان، أشارت إلى أنها ستُقام في موعدها المُبرمج من 11 إلى 14 مارس 2026 بقصر النجمة الزهراء، مشيرة إلى أن لجنة الفرز بصدد اختيار العروض التي ستتم برمجتها، علما أن التظاهرة عادة ما تستقطب العروض المحلية ذات الخصوصيات التراثية.
خ س

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323300

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
19°-8
16°-8
16°-8
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>