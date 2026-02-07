Babnet   Latest update 21:25 Tunis

تأجيل محاكمة راشد الغنوشي إلى 27 فيفري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644100b175e419.21501685_kihgqolpnjefm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 20:51 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قرّرت الدائرة الجناحيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأجيل محاكمة راشد الغنوشي إلى جلسة 27 فيفري الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها بجلب أدوات دفع من الخارج عن طريق البريد دون الحصول على رخصة.

وتفيد معطيات الملف أنّ القضية تتعلّق بمبلغ جائزة دولية تحصّل عليها الغنوشي سنة 2016، كان قد تبرّع به لفائدة الهلال الأحمر التونسي، وفق ما ورد في تفاصيل الأبحاث.


ويُذكر أنّ الدائرة الجناحيّة السادسة مكرّر لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت سابقًا بسجن راشد الغنوشي مدة سنتين في القضية ذاتها، قبل أن تُعرض مجددًا على أنظار محكمة الاستئناف.
