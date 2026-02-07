تأجيل محاكمة راشد الغنوشي إلى 27 فيفري
قرّرت الدائرة الجناحيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأجيل محاكمة راشد الغنوشي إلى جلسة 27 فيفري الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها بجلب أدوات دفع من الخارج عن طريق البريد دون الحصول على رخصة.
وتفيد معطيات الملف أنّ القضية تتعلّق بمبلغ جائزة دولية تحصّل عليها الغنوشي سنة 2016، كان قد تبرّع به لفائدة الهلال الأحمر التونسي، وفق ما ورد في تفاصيل الأبحاث.
ويُذكر أنّ الدائرة الجناحيّة السادسة مكرّر لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت سابقًا بسجن راشد الغنوشي مدة سنتين في القضية ذاتها، قبل أن تُعرض مجددًا على أنظار محكمة الاستئناف.
