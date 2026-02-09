Babnet   Latest update 16:59 Tunis

الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه : تركيز أجهزة الدفع الإلكتروني لتسيير خلاص فواتير إلاستهلاك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sonede2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 09 Février 2026 - 16:09
      
أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ،الإثنين، عن تركيز أجهزة الدفع الإلكتروني بكافة أقاليمها بكامل تراب الجمهوية لتسيير خلاص فواتير إستهلاك الماء، وذلك في إطار السعي للإرتقاء بجودة خدماتها وتبسيط إجراءات الدفع.

ودعت الشركة، في بلاغ صادر عنها، الحرفاء إلى الإستفادة من هذه الخدمة، لما توفره من سرعة وأمان وراحة في الدفع.

