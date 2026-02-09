المدرسة العليا للتجارة بصفاقس تنظم يوم 11 فيفري 2026 تظاهرة "معرض التوظيف"

تنظم المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، تحت اشراف جامعية صفاقس، يوم 11 فيفري 2026 تظاهرة "معرض التوظيف" ((Job Fair، التي تستضيف فيها المؤسسة مجموعة من العارضين من المحيط الاقتصادي لتقديم فرص التشغيل والتربصات لفائدة الطلبة.ويتخلّل هذا الحدث، وفق ما ورد في بلاغ نشرته مصلحة الاعلام بجامعة صفاقس، يومًا علميًا يحمل عنوان "L'entreprise en mutation : regards d'experts" يؤثّثه نخبة من المتدخلين والخبراء، إضافة إلى ورشات موجّهة للطلبة ولقاءات ثنائية مع ممثّلي المؤسسات الاقتصادية.وتتعلق المواضيع التي ستطرح خلال هذه التظاهرة بـ"تحولات الحوكمة ورهانات المؤسسات العائلية" و"التحولات التنظيمية والصناعية" و "التجديد المالي والتكنولوجيات المالية" .