رئيس مجلس النواب يبحث مع أعضاء لجنة الصحة برنامج عمل اللجنة وتفاصيل الزيارة المنتظرة إلى عدد من المؤسسات الصحية

تباحث رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، خلال لقائه اليوم الاثنين بباردو، أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، تفاصيل الزيارة الميدانية التي تعزم اللجن القيام بها نهاية الأسبوع الجاري، إلى عدد من المؤسّسات الصحية بمعتمدتي منزل بورقيبة وتينجة بولاية بنزرت والآليات الكفيلة بإنجاحها.وتم التداول، خلال هذا اللقاء، حول برنامج عمل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وأولوياته ومناهجه في مستوياته التشريعية والرقابية.وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب، بالمناسبة، الأهمية التي يكتسيها عمل هذه اللجنة بالنظر الى إرتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغله، مبرزا أهمية العمل الجماعي والحرص المشترك على تحقيق الأهداف المنشودة من حيث تجويد التشريعات وبما يستجيب لتطلّعات المواطن في هذا المجال الحيوي الهام.