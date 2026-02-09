الهيئة التونسية للاستثمار: نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025

توزيع الاستثمارات حسب القطاعات



سجّلتنموًا لافتًا بنسبة، لتبلغ، وفق ما أعلنتهفي، الصادرة اليوم الاثنين.وأبرزت النشرة تسجيل، من شأنها إحداث، أي بزيادة قدرهامقارنة بسنة 2024 التي شهدت إحداثأظهر التوزيع القطاعي أنّيواصل تأكيد دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، إذ ساهم بـمن إجمالي الاستثمارات المصرّح بها ومن مواطن الشغل المزمع إحداثها.غير أنّ الهيئة لاحظتفي هذا القطاع بنسبةفي حجم الاستثمارات وبنسبةفي عدد مواطن الشغل المتوقعة مقارنة بسنة 2024.واحتلالمرتبة الثانية باستثمارات بلغت(21 بالمائة من الإجمالي)، مع توقّع إحداث، أيمن إجمالي التشغيل، مسجّلًا ارتفاعًا بـفي حجم الاستثمارات وفي مواطن الشغل مقارنة بالسنة السابقة.وباستثمارات قُدّرت بـ(20 بالمائة من الإجمالي)، حلّفي المرتبة الثالثة وطنيًا، مؤكّدًا أهميته الاستراتيجية في مسارأمّا، فقد سجّل استثمارات مصرّحًا بها بقيمة(16 بالمائة من الإجمالي)، مع إحداث، وهو ما يمثّل تطوّرًا بنسبةمقارنة بسنة 2024، بما يعزّز دوره فيوفي، بلغت الاستثمارات المصرّح بها بين جانفي وديسمبر 2025 نحو(8 بالمائة من الإجمالي)، مع توقّع إحداث. وسجّل القطاع نموًا استثنائيًا بنسبةمقارنة بسنة 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الإعلان عنبقيمةسيوفّرتمثّلنحومن إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، ما يعكسلدى المستثمرين، في حين مثّلتحوالي، بما يدلّ علىفي مناخ الأعمال وقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية.وبيّن التوزيع حسب هيكلة رأس المال أنّشكّلمن الإجمالي، بما يسمح بإحداثفي المقابل، بلغت(35 بالمائة)، مع توقّع توفير، أيمن مجموع مواطن الشغل المصرّح بها.استحوذتعلى أكثر منمن إجمالي الاستثمارات، وهي:سيدي بوزيد ()، تونس ()، قابس ()، نابل ()، قفصة ()، صفاقس ()، بن عروس ()، زغوان ()، القيروان () وجندوبة ().كما بلغت الاستثمارات المصرّح بها في، أيمن الإجمالي، مدفوعة أساسًا بمشاريع الطاقات المتجددة.وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ:علىمن الاستثمارات،علىعلى* في حين استقطبعلى التواليتمّ التصريح بـبقيمة جملية بلغت(32 بالمائة من الإجمالي)، من المنتظر أن تُحدثوتتوزّع هذه المشاريع بينبعدد متقارب بين الجهات.جدّدت الهيئة التونسية للاستثمار تأكيدفي دعم تموقع تونس كمركز استثماري تنافسي في، والتزامهالإنجاز مشاريع ذاتومواطن شغل