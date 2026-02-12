مثلت متابعة المشاريع البلدية "فيكول1" الموجهة للبلديات المحدثة و"فيكول2" ببقية البلديات، الممولة من طرف البنك الألماني تحت اشراف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر ولاية سليانة.وبين رئيس دائرة الشؤون البلدية وليد العبداوي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الجلسة، أن 7 بلديات ستتحصل على تجهيزات (حاويات ومعدات النظافة وألات ثقيلة) في حين اختارت 4 بلديات (كسرى و الروحية و سليانة و الكريب) انجاز عدد من المشاريع (التنوير العمومي وتهيئة عدد من المسالك).وأضاف في نفس السياق أن نسبة تقدم أشغال تهيئة طريق الكريفات بلغت 50 بالمائة (بلدية سليانة) وتقدمت أشغال تهيئة طريق الدخانية بنسبة 85 بالمائة (بلدية الكريب)، كما بلغت نسبة تقدم اشغال تهيئة عدد من المسالك والطرقات ببلدية الحبابسة 100 بالمائة فيما تم فسخ الصفقة مع المقاول بخصوص مشروع تهيئة مقر البلدية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تقدم الأشغال 70 بالمائة ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض قريبا.وكشف المصدر ذاته أن نسبة تقدم أشغال المشاريع المنجزة من قبل بلدية سيدي مرشد (التنوير العمومي والطرقات وتهيئة مقر البلدية والمستودع) تراوحت بين 95 و100 بالمائة.وخصصت الجلسة أيضا لمتابعة عدد من الإشكاليات وبحث سبل حلحلتها، مع ضبط روزنامة عمل حتى تكون المشاريع جاهزة قبل 31 أكتوبر من السنة الجارية، وفق ذات المصدر.يذكر أن الجلسة أشرف عليها والي الجهة و حضرها ممثلون عن صندوق القروض والكتاب العامون للبلديات وممثلون عن دائرة الشؤون البلدية.