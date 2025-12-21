ثروة إيلون ماسك تقفز إلى 749 مليار دولار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69484a21446526.09853583_hfkmoelinjpqg.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - ارتفعت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى 749 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم تبلغ ثروته هذا المستوى، وفق ما أظهره مؤشر فوربس للمليارديرات أمس السبت.



وجاءت هذه القفزة في الثروة بعد أن أعادت المحكمة العليا في ديلاوير لماسك خيارات أسهم في تسلا تُقدّر قيمتها بنحو 139 مليار دولار، كانت قد أُلغيت خلال العام الماضي.











وأعادت المحكمة، أول أمس الجمعة، العمل بحزمة راتب ماسك لسنة 2018، والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار، وذلك بعد عامين من إلغاء محكمة أدنى درجة لهذه الحزمة واعتبارها آنذاك «غير منطقية».



وأكدت المحكمة العليا أن الحكم الصادر سنة 2024 والقاضي بإلغاء حزمة الأجور كان غير سليم وغير عادل بحق ماسك.





أرقام قياسية جديدة

وكان ماسك قد أصبح، قبل أيام قليلة، أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، عقب تقارير تحدثت عن احتمال طرح شركته الناشئة في مجال الطيران والفضاء سبيس إكس للاكتتاب العام.





خطة منفصلة لحزمة راتب تاريخية

وفي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو شركة تسلا، بشكل منفصل، على خطة راتب جديدة لماسك بقيمة تريليون دولار، وهي أكبر حزمة أجور في التاريخ، حيث أيّد المستثمرون رؤيته الرامية إلى تحويل الشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية إلى عملاق في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.





فارق شاسع مع أقرب المنافسين

ووفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات، تتجاوز ثروة ماسك حاليًا ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل وثاني أغنى شخص في العالم، بنحو 500 مليار دولار.

