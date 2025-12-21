Babnet   Latest update 18:21 Tunis

ثروة إيلون ماسك تقفز إلى 749 مليار دولار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69484a21446526.09853583_hfkmoelinjpqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 20:20 قراءة: 1 د, 6 ث
      
وكالات - ارتفعت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى 749 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم تبلغ ثروته هذا المستوى، وفق ما أظهره مؤشر فوربس للمليارديرات أمس السبت.

وجاءت هذه القفزة في الثروة بعد أن أعادت المحكمة العليا في ديلاوير لماسك خيارات أسهم في تسلا تُقدّر قيمتها بنحو 139 مليار دولار، كانت قد أُلغيت خلال العام الماضي.




وأعادت المحكمة، أول أمس الجمعة، العمل بحزمة راتب ماسك لسنة 2018، والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار، وذلك بعد عامين من إلغاء محكمة أدنى درجة لهذه الحزمة واعتبارها آنذاك «غير منطقية».

وأكدت المحكمة العليا أن الحكم الصادر سنة 2024 والقاضي بإلغاء حزمة الأجور كان غير سليم وغير عادل بحق ماسك.


أرقام قياسية جديدة

وكان ماسك قد أصبح، قبل أيام قليلة، أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، عقب تقارير تحدثت عن احتمال طرح شركته الناشئة في مجال الطيران والفضاء سبيس إكس للاكتتاب العام.


خطة منفصلة لحزمة راتب تاريخية

وفي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو شركة تسلا، بشكل منفصل، على خطة راتب جديدة لماسك بقيمة تريليون دولار، وهي أكبر حزمة أجور في التاريخ، حيث أيّد المستثمرون رؤيته الرامية إلى تحويل الشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية إلى عملاق في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.


فارق شاسع مع أقرب المنافسين

ووفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات، تتجاوز ثروة ماسك حاليًا ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل وثاني أغنى شخص في العالم، بنحو 500 مليار دولار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320639

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :