ثروة إيلون ماسك تقفز إلى 749 مليار دولار
وكالات - ارتفعت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى 749 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم تبلغ ثروته هذا المستوى، وفق ما أظهره مؤشر فوربس للمليارديرات أمس السبت.
وجاءت هذه القفزة في الثروة بعد أن أعادت المحكمة العليا في ديلاوير لماسك خيارات أسهم في تسلا تُقدّر قيمتها بنحو 139 مليار دولار، كانت قد أُلغيت خلال العام الماضي.
وأعادت المحكمة، أول أمس الجمعة، العمل بحزمة راتب ماسك لسنة 2018، والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار، وذلك بعد عامين من إلغاء محكمة أدنى درجة لهذه الحزمة واعتبارها آنذاك «غير منطقية».
وأكدت المحكمة العليا أن الحكم الصادر سنة 2024 والقاضي بإلغاء حزمة الأجور كان غير سليم وغير عادل بحق ماسك.
