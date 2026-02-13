Babnet   Latest update 16:10 Tunis

هيئة السوق المالية تدعو شركات المساهمة العامة إلى تعزيز الحوكمة والإفصاح بشأن العوامل البيئية والاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 15:24 قراءة: 1 د, 24 ث
      
شدّدت هيئة السوق المالية على ضرورة قيام شركات المساهمة العامة بتعزيز منظومات الحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجيا، بالتنسيق الوثيق مع مراقبي حساباتها، لضمان جودة وموثوقية وملاءمة المعلومات المقدمة إلى السوق.

وأصدرت الهيئة، الجمعة، توضيحات بشأن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة الواجب تضمينها ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وذلك في إطار دعم شركات المساهمة العامة في الوفاء بواجبات الإفصاح ذات الصلة، على ضوء البلاغ الصادر عنها في 25 ديسمبر 2025، وبالاستناد إلى مخرجات الملتقى الذي نظمته بالتعاون مع هيئة الخبراء المحاسبين بتونس يوم 22 جانفي 2026 حول واجبات الإفصاح المرتبطة بعوامل الاستدامة ومتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود.


وأوضحت الهيئة أن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية لشركات المساهمة العامة يجب أن تتضمن قسما مخصصا للمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، متى كان لهذه العوامل تأثير محتمل ذو أهمية على الوضعية المالية أو الأداء المالي أو استمرارية النشاط أو آفاق الشركة، وذلك بناء على تقييم للمادية المالية وفقا للإطار المرجعي للمحاسبة.


وفي هذا السياق، يمكن للشركات الاعتماد على مبادئ معايير الاستدامة الدولية IFRS S1 وIFRS S2 عند إعداد هذا القسم، مع التقيد بأحكام الإطار المرجعي للمحاسبة.

وينبغي أن يشمل هذا القسم جملة من المحاور، لاسيما نمط الحوكمة والاستراتيجية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإدارة المخاطر والفرص، إلى جانب مؤشرات كمية و/أو نوعية.

وأشارت الهيئة إلى أن السنة المحاسبية 2025 تمثل أول سنة لبدء سريان متطلبات الإفصاح المذكورة. وباعتبار أن بعض الشركات قد لا تمتلك بعد أنظمة معلومات أو بيانات ناضجة بالكامل تمكّنها من إنتاج مؤشرات كمية كاملة وموثوقة، فإنه يُسمح لها بالاكتفاء بالإفصاح بالمعلومات النوعية ذات الصلة، والتي تهدف إلى وصف المنهجية المعتمدة لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإجراءات المتخذة، وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر الجاري وضعها أو تطويرها، وكذلك الجدول الزمني المحدد للتنفيذ التدريجي للإفصاح بالمؤشرات الكمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323597

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-10
13°-10
17°-12
17°-12
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>