كأس العرب قطر 2025: المنتخب الجزائري يسعى لحسم تأهله لربع النهائي في مواجهة العراق

يسعى المنتخب الجزائري لحسم تأهّله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025 عندما يواجه نظيره العراقي ا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، وذلك في النسخة التي تُقام في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.



ويدخل المنتخب الجزائري المباراة برصيد أربع نقاط، جمعها من التعادل مع السودان دون أهداف، ثم الفوز على البحرين بخمسة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب العراقي المتصدر بست نقاط.



ويتطلع منتخب الجزائر للفوز في مباراة الغد ليس فقط لضمان التأهّل، بل أيضًا لتصدر المجموعة بغضّ النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين السودان والبحرين، التي ستُقام في التوقيت ذاته.وقدّم المنتخب الجزائري مباراة قوية في الجولة الماضية، نجح خلالها في تحقيق فوز عريض على نظيره البحريني (5-1)، معوضًا تعثره في الجولة الأولى أمام السودان، ومؤكدًا أنه قادم بقوة للدفاع عن اللقب الذي حصده في النسخة الماضية /قطر 2021/.ويعول مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري، على مجموعة من اللاعبين البارزين الذين يجمعون بين الخبرة والمهارة والجاهزية البدنية، وفي مقدمتهم ياسين إبراهيمي، أمير سعيود، سفيان بن دبكة، وإسلام سليماني، إلى جانب أسماء أخرى قادرة على صناعة الفارق.وفي المقابل، يدخل المنتخب العراقي المباراة وفي رصيده ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على البحرين (2-1)، ثم على السودان (2-0)، ليضمن بطاقة التأهّل إلى ربع النهائي مبكرًا.ويكفي منتخب العراق الحصول على نقطة واحدة أمام الجزائر لضمان الصدارة، غير أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يتطلع لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لمواصلة المسيرة القوية قبل خوض الأدوار المتقدمة من البطولة، طامحًا في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.ويعتمد أرنولد على مجموعة من العناصر المميزة في تشكيلة العراق، أبرزهم مهند علي، أيمن حسين، أمجد عطوان، إلى جانب لاعبين آخرين أثبتوا جاهزيتهم خلال المباريات السابقة.