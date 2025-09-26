كأس العالم لكرة القدم 2026: الفيفا تكشف عن التعويذات الثلاث الرسمية للعرس الكروي العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d66f3f7238f5.63797150_jomflniehkpgq.jpg width=100 align=left border=0>

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس بزوريخ عن التعويذات الثلاث الرسمية لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

وهي مستوحاة من حيوانات رمزية لهذه البلدان، اذ تم تصميم كل من النسر "كلوتش" كرمز للولايات المتحدة الامريكية والفهد "زايو" كرمز للمكسيك والأيل "مابل" كرمز لكندا، لتعكس الحيوانات الثلاثة ما تزخر به هذه البلدان من روح نابضة بالحياة.

كما أبرزت الاشكال الرمزية لهذه الحيوانات الثقافة الثرية والتراث العريق لهذه البلدان، وما تمتاز به كرة القدم من مظاهر الوحدة والتنوع والشغف.

