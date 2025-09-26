كأس العالم لكرة القدم 2026: الفيفا تكشف عن التعويذات الثلاث الرسمية للعرس الكروي العالمي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس بزوريخ عن التعويذات الثلاث الرسمية لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.
وهي مستوحاة من حيوانات رمزية لهذه البلدان، اذ تم تصميم كل من النسر "كلوتش" كرمز للولايات المتحدة الامريكية والفهد "زايو" كرمز للمكسيك والأيل "مابل" كرمز لكندا، لتعكس الحيوانات الثلاثة ما تزخر به هذه البلدان من روح نابضة بالحياة.
كما أبرزت الاشكال الرمزية لهذه الحيوانات الثقافة الثرية والتراث العريق لهذه البلدان، وما تمتاز به كرة القدم من مظاهر الوحدة والتنوع والشغف.
وبهذه المناسبة، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "لقد اتسعت أسرة مونديال 2026 وازدادت رونقا وجمالا من خلال انضمام التعويذات التي تعكس روح البهجة والحيوية والتآخي".
واضاف "تكتسي التعويذات الثلاث مكانة مركزية في الأجواء الترفيهية المذهلة التي نعمل على خلقها خلال النسخة التي ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، حين ستأسر قلوب الجماهير وتشعل فتيل الاحتفالات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم ككل".
ويشارك في كأس العالم المقبلة 48 منتخبا، خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.
